商總理事長許舒博：商總將建立服務業數據中心

全國商業總會理事長許舒博今（25）日表示，既有的商業行為模式已經回不去，AI是為未來的大趨勢，商總將建立服務業數據中心，提供相關大數據給商總旗下產業使用。

全國商業總會今天舉行「第11屆理監事及顧問頒證典禮」，許舒博宣布將成立「諮詢、產業、會務」三大顧問團，並邀請朝野62位立委成為諮詢顧問，今日會議包括經濟部部長王美花、內政部部長徐國勇、國發會主委龔明鑫、前立法院長王金平、民進黨立院總召柯建銘及多位政府單位首長及民意代表都出席，王金平並被請為商總名譽理事長。

許舒博表示，商總有143個會員公會，但只有68個理監事名額，因此發起籌組「產業顧問團」，希望所有商總旗下所有公會理事長都成為產業顧問，未來每三個月會定期聚會交流。

另外，商總也聘請六、七十位各行各業的專家學者擔任會務顧問，並成立二十個功能性委員會。許舒博指出，AI是為未來的大趨勢，商總未來將成立服務業的數據中心，提供資料給所有產業參用，促進商業行為模式改變。

許舒博表示，台灣有高達97%企業屬於中小企業，而商業服務業又占台灣GDP的63%，政府應給予重視，建立服務業數據大聯盟。此外，許舒博也指出，目前仍有許多產業受疫情影響，未來將向商總旗下產業蒐集資料，向政府提出紓困4.0建議方案。

許舒博表示，商總要成為動態的商總，不是只有會議，要有行動，在疫情結束後，更希望商業總會走出去，與東南亞、東北亞、歐洲與美洲等地國家，建立直接商會對商會的關係，讓關係發展為商機，希望能在3年內交出好成績單， 讓商業總會真正扮演台灣商業龍頭的角色。