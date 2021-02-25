星展集團提高永續金融目標 2024年將達兆元

為了協助企業將永續納入企業整體業務發展策略，星展集團今（25）日宣布調高針對永續金融相關業務所設定的目標，預計至2024年達到新加坡幣500億元，相當於規模超過新台幣一兆元，推動發展可再生能源和綠色金融。

星展集團企業及機構銀行負責人陳淑珊指出，星展集團原本規畫投入新加坡幣200億元推動發展可再生能源和綠色金融，協助客戶從日常營運模式中逐步實踐永續。新冠病毒疫情爆發後，顛覆原有商業運作模式，許多企業在落實ESG承諾的投資金額因而加倍，顯示企業更加重視永續金融，因此星展集團上修整體永續金融的目標，到2024年要達到新加坡幣500億元。

星展表示，2018年至今，星展集團總計已完成逾100件永續金融相關業務，總額約達新加坡幣170億元（約新台幣3,700億元），在2020年彭博全球和亞太地區「綠色貸款」主辦行排名中位居第一，顯示星展集團在永續領域扮演領導角色。

此外，為鼓勵更多來自重要產業的公司加入低碳經濟轉型，星展集團不僅是新加坡首家銀行提供轉型融資給有意逐步減少碳足跡的企業，也是發布《永續轉型融資架構和分類》的首家商業銀行，協助客戶因應氣候變化及資源不足的挑戰，並重視包括貧富差距等全球重要議題。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有表示，我們以「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」為三大永續發展主軸，將永續精神與金融本業結合，積極參與各項綠色能源專案融資，並引進相關國際經驗，培養在地金融人才。

星展集團至今已推動多項跨區域永續金融案，綠色貸款市場目前以不動產業者為主，並逐漸擴及其他產業，例如再生能源設備製造商，與電動汽車電池廠商等。在台灣，於2019年與友達光電（2409）簽署3年期「永續指數連結貸款」，首創以永續績效作為貸款的評估基準。友達光電成為亞太首家以永續績效獲得貸款的科技公司，且於隔年就達成讓利指標。

不僅如此，星展銀行（台灣）第一時間在台灣參與推動在地風能、太陽能等再生能源發展，自2018年起擔任台灣首座離岸風力發電廠聯貸主辦行後，陸續擔任允能風電、海能風電，以及史上最大專案融資「彰芳暨西島離岸風電計畫」等多處離岸風力發電風場的聯貸主辦行；以及承作大型地面型太陽能、水上太陽能系統的財務顧問及聯貸主辦行等，積極協助台灣在地的綠色能源產業發展。