拜登簽行政命令保護美供應鏈 王美花：台美合作密切

美國總統拜登今（25）日簽署行政命令，強化美國關鍵產業供應鏈，並與具共同價值觀的盟友與夥伴密切合作，其中被認為半導體將與台灣合作。經濟部長王美花受訪表示，台灣在很多高科技產業特別是資通訊、半導體，跟美國都有非常密切關係，之前簽屬簽署台美繁榮夥伴會議MOU就是要加深雙方產業合作

美國總統拜登台灣時間25日簽署行政命令，有意強化美國關鍵產業供應鏈，並與具共同價值觀的盟友與夥伴密切合作，以確保經濟繁榮與國家安全，並增強因應國際災難與緊急情勢的能力。

拜登表示，過去一年揭開美國部分供應鏈的脆弱性，包括個人防護裝備（PPE）、車用晶片短缺等，認為美國必須有具彈性、多樣化與安全的供應鏈，以確保經濟繁榮與國家安全。

王美花說，台灣在很多高科技產業特別是資通訊、半導體，跟美國都有非常密切關係，在半導體很多設備、IC設計跟美國有很密切合作，資通訊更是長期筆電、手機等都跟美方有很好合作關係。而生技產業也跟美方一直有很長久合作關係，所以台灣是美國長久且有信任的夥伴關係，這是毋庸置喙。

至於美國官員提到有跟台灣官方展開建設性對話，王美花說，這是指之前的台美經濟夥伴會議MOU下的首場產業座談，後續會陸續安排。

而之前《日經新聞》提到，台灣、日本、南韓及澳洲均被認為是美國的重要合作夥伴，而這些國家不是已加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），不然就是有意願加入CPTPP，是否認為這樣的聯盟會是台灣的CPTPP敲門磚。王美花回應，她覺得沒有那麼必然的關聯，端看發布行政命令，美方還是從自身產業觀點、國家需要來看這件事情。