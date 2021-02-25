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穆迪首升台灣主權信用評等 蘇貞昌：對政府是莫大肯定

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照
行政院長蘇貞昌。報系資料照

行政院長蘇貞昌今（25）日於行政院院會指出，國際信用評等機構穆迪(Moody's)昨（24）日發布維持我國主權信用評等Aa3，並將展望由「穩定」調升為「正向」，這是該機構自1994年開始發布台灣信用評等以來，首度調升評等展望，對我國政府是非常大的肯定。

蘇揆指出，穆迪的報告中，也特別肯定我國因應疫情的財政紀律優異表現，不但有效促進經濟迅速回復常軌，也肯定台灣成功處理美中貿易戰影響，顯示政府治理能力優於預期。他說，相信來自國際間著名評等機構對台灣的評價更為客觀，非常值得重視跟珍惜。

蘇揆說明，台灣在2020年，有許多國際評比都獲得佳績，例如「IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），在人口2,000萬以上的國家，我國排名第三，是五年來最好。

蘇揆指出，亞洲公司治理協會(Asian Corporate Governance Association, ACGA)的亞洲公司治理評鑑，我國排名第四名；世界數位競爭力調查評比(IMD World Digital Competitiveness Ranking, DCR)排名第11名，都是歷來最佳成績。

蘇揆指出，美國商業環境風險評估公司(Business Environment Risk Intelligence, BERI)的投資環境風險評比，將台灣名列第三名；根據聯合國開發計畫署最新發布的人類發展報告（Human Development Report），按照其中的「性別不平等指數」公式計算，2019年台灣性別平等表現第六名。兩項都是亞洲第一。

蘇揆表示，我國在國內外挑戰如此嚴峻下，守疫情、拚經濟，還要減負擔、增福利，並嚴守財政紀律，至今已連續三年歲入歳出謄餘超過千億元，非常不容易，也是政府與國人共同努力的結果。

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