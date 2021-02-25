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我今年經濟成長挑戰4.64% 王美花：有賴三大動能
經濟部長王美花今（25）日表示，主計總處預估2021年經濟成長率可達4.64%，她認為能有這樣大的成長力度，除了有賴高科技業的發展，還有強勁的出口動能外，相信今年在國內消費部分，也會成長非常多，而國內消費則跟商業服務業有關係。
王美花今日應邀出席「中華民國全國商業總會第十一屆理監事及顧問頒證典禮」，她致詞時指出，服務業不只是在商業，包括金融、營建，甚至是科技業也有一塊是服務業，那就是科技物流。
王美花進一步指出，近來經濟部一直在思考如何協助商業服務業轉型，因為疫情關係，有非常多人才回到台灣，並且留在台灣，特別是新創人才。因此，她一直在構思，如何結合好的腦袋和商業模式，讓商業服務業能夠做得更好，像是利用科技。
此外，王美花還特別提到，減碳不是只有製造業需要關注，商業服務業也應思考如何改變商業模式，做到減碳，以及使用綠能。
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