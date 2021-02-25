行政院：三接選址改台北港 恐造成北部地區電力缺口

對於近期的珍愛藻礁公投連署，行政院政委兼發言人羅秉成今（25）日表示，對於三接的事，若要找其他場域（設置）如台北港，經濟部評估會推遲相關作業達11年，北部地區顯然會產生電力缺口，也增加中南部電廠負荷，南電與中電北送，也會讓電網風險比較高。

中油的第三座液化天然氣接收站興建計畫（三接），因為涉及桃園市境內的大潭藻礁生態保育，引發在野黨與環團的質疑與反對聲浪。環團也與桃園在地居民發起搶救藻礁公投，第二階段連署即將截止，受到關注。

對此，羅秉成今日於行政院院會後記者會說明，行政院最近也注意到台灣有許多愛護環境的年輕人有在關心此議題，大家對環保的關切、年輕人的投入，都是令人非常欣慰的事，台灣的好山好水，大家也應該珍惜。

羅秉成說，政府自上任以來，對於三接，都是要全力保護藻礁，並已盡最大努力避開藻礁區域，因此才刪掉原有的九成開發面積，接收站只剩原有的十分之一，因此是否有其他選項，討論過程中都有詳加評估。

羅秉成說，若要找其他場域（設置），如使用台北港，會增加長達40公里的天然氣管線，會造成環境、民生的影響，也都須重新環評，時間會更久，經濟部也評估，這會推遲相關作業長達11年。

羅秉成強調，在此期間，北部地區顯然會產生電力缺口，屆時也會增加中南部電廠負荷，可能也會造成中南部民眾的壓力，若不使用較低污染的天然氣發電，可能就要增加燃煤（發電量），且南電北送、中電北送，電網風險也會比較高，這也是為何三接選址會選擇現地的原因。