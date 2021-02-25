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實價登錄2.0 內政部：希望7月1日正式上路

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
內政部長徐國勇。報系資料照
內政部長徐國勇。報系資料照

立法院去年三讀通過攸關「實價登錄2.0」的「平均地權條例」相關修法。內政部次長花敬群今表示，部長徐國勇明確指示，期待能在7月1日正式上路。

立法院去年底三讀通過攸關「實價登錄2.0」的「平均地權條例」相關修法，確立揭露完整門牌或地號、預售屋全面納管並即時申報、加重相關罰則，改按建物戶（棟）數處罰。此外，原本列為第二波修法的禁止紅單轉讓，也一併修正納管，違者最高開罰100萬元，但實際上路日期正等行政院核定。

花敬群今在行政院會後記者會表示，部裡持續與地方政府研商實價登錄2.0的配套子法、表單、系統等建立，徐國勇已明確指示，盼今年7月1日之前完成。目前目標是希望行政院同意7月1日為發布日期。

花敬群表示，為健全房市，內政部去年10月、11月曾實施聯合稽查，不排除未來幾個月再度發動類似的聯何稽查，希望在紅單稽查、實價登錄法制正式上路之前，還是要穩定房市發展。

實價登錄 花敬群 徐國勇

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