內政部：不排除再發動聯合稽查 實價登錄修法拚7月上路　

政府打炒房措施受各界關注。內政部次長花敬群今（25）日指出，實價登錄修法公布實施後，盼能在7月1日前將配套子法、表單與系統完成建立並上路。花敬群也透露，不排除未來幾個月，會再發動類似去年的聯合大稽查，以在紅單納管、實價登錄上路前，安定市場交易秩序。

房價居高不下，政府也祭出一連串房市健全的措施，在野黨立委也提案要修正《房屋稅條例》等法，以實施囤房稅。對此，花敬群在行政院院會後記者會表示，財政部長蘇建榮有對外說明相關稅的修法方向，內政部立場會表達支持。

花敬群說，內政部本會期針對居住正義相關法案有二，其一為《都市更新條例》修正，是針對高樓層危險集合住宅的加速推動更新，這部分會努力推動。

花敬群指出，其二，為《住宅法》第23條修法，此案是針對房東參與社會住宅包租代管的租金所得免稅額，要從每戶每月1萬元，提高到1.5萬元，該草案已完成預告，待提報到行政院並審議後，就要加速送立法院三讀。

花敬群表示，還有實價登錄修法已由蔡總統公布實施，內政部正與地方政府及研商相關配套子法，以及表單或系統的建立，部長徐國勇已於內部明確指示，要在今年7月1日前全部完成，並以此目標要請院內同意後發布實施。

花敬群透露，在整體健全房市措施底下，內政部在去年10月、11月曾聯合地方政府進行大規模聯合稽查，未來幾個月不排除會再發動類似聯合稽查，盼在紅單納管、實價登錄相關法制正式上路前，要安定市場交易秩序，讓房市能朝穩定方向發展。