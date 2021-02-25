快訊

新北衛生局女員工墜樓亡性侵疑雲 前執行長檢方處分不起訴

評／辭職治百病？離開不是逃兵，是換方法改變體制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部：不排除再發動聯合稽查 實價登錄修法拚7月上路　

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
內政部政務次長花敬群。記者林澔一／攝影
內政部政務次長花敬群。記者林澔一／攝影

政府打炒房措施受各界關注。內政部次長花敬群今（25）日指出，實價登錄修法公布實施後，盼能在7月1日前將配套子法、表單與系統完成建立並上路。花敬群也透露，不排除未來幾個月，會再發動類似去年的聯合大稽查，以在紅單納管、實價登錄上路前，安定市場交易秩序。

房價居高不下，政府也祭出一連串房市健全的措施，在野黨立委也提案要修正《房屋稅條例》等法，以實施囤房稅。對此，花敬群在行政院院會後記者會表示，財政部長蘇建榮有對外說明相關稅的修法方向，內政部立場會表達支持。

花敬群說，內政部本會期針對居住正義相關法案有二，其一為《都市更新條例》修正，是針對高樓層危險集合住宅的加速推動更新，這部分會努力推動。

花敬群指出，其二，為《住宅法》第23條修法，此案是針對房東參與社會住宅包租代管的租金所得免稅額，要從每戶每月1萬元，提高到1.5萬元，該草案已完成預告，待提報到行政院並審議後，就要加速送立法院三讀。

花敬群表示，還有實價登錄修法已由蔡總統公布實施，內政部正與地方政府及研商相關配套子法，以及表單或系統的建立，部長徐國勇已於內部明確指示，要在今年7月1日前全部完成，並以此目標要請院內同意後發布實施。

花敬群透露，在整體健全房市措施底下，內政部在去年10月、11月曾聯合地方政府進行大規模聯合稽查，未來幾個月不排除會再發動類似聯合稽查，盼在紅單納管、實價登錄相關法制正式上路前，要安定市場交易秩序，讓房市能朝穩定方向發展。

花敬群 實價登錄

延伸閱讀

新聞眼／次長之怒…無殼年輕人又該找誰訴苦

花教授成花次長 長年扛房地政策終爆粗口罵「蟑螂」

留言「時代蟑螂真的有夠髒」惹議 花敬群發文道歉

遭疑房價負擔率超門檻 花敬群回批「時代蟑螂有夠髒」

相關新聞

內政部：不排除再發動聯合稽查 實價登錄修法拚7月上路　

政府打炒房措施受各界關注。內政部次長花敬群今（25）日指出，實價登錄修法公布實施後，盼能在7月1日前將配套子法、表單與系...

製造業和服務業1月測驗點走高 營建業連三個月下滑

台灣經濟研究院今（25）日發布1月營業氣候測驗點，製造業和服務業同步走高，營建業則連續三個月下滑。台經院景氣預測中心主任...

行政院：三接選址改台北港 恐造成北部地區電力缺口

對於近期的珍愛藻礁公投連署，行政院政委兼發言人羅秉成今（25）日表示，對於三接的事，若要找其他場域（設置）如台北港，經濟...

春暖花開 央行邀粉絲共賞「貨幣花」

時序進入春暖花開的季節，中央銀行今（25）日在粉絲專頁上PO文解釋何謂「貨幣花」。

實價登錄2.0 內政部：希望7月1日正式上路

立法院去年三讀通過攸關「實價登錄2.0」的「平均地權條例」相關修法。內政部次長花敬群今表示，部長徐國勇明確指示，期待能在...

穆迪調升我國評等展望 蘇貞昌：政府治理能力優於預期

國際信評機構穆迪昨對台灣主權信用評等展望由「穩定」調升為「正向」，行政院長蘇貞昌今在行政院會表示，穆迪調升台灣信用評等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。