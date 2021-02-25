春暖花開 央行邀粉絲共賞「貨幣花」

時序進入春暖花開的季節，中央銀行今（25）日在粉絲專頁上PO文解釋何謂「貨幣花」。

央行指出，「貨幣花」一詞，最早是由國際清算銀行（BIS）所提出，由發行者為央行、電子型式、一般性使用、點對點（P2P）移轉機制之四大橢圓型花瓣所組成，用來解釋各類型的貨幣特性。

央行指出，「貨幣花」正中心的花蕊部分，即是近期發展相當活躍的央行數位通貨（Central Bank Digital Currency, CBDC）；BIS在本（2021）年1月發布對全球65家央行所做的調查報告中顯示，涉入CBDC相關業務的央行占比上升至86%，並多聚焦於零售型CBDC；另大多數央行已進入實驗或概念性驗證（proofs-of-concept）或開發與試驗（pilot）安排階段。除巴哈馬央行已於上（2020）年10月發行零售型CBDC—沙錢（Sand Dollar）外，中國人民銀行亦已展開若干地區的數位人民幣試點計畫、瑞典央行（Sveriges Riksbank）則持續進行e-krona技術性試驗；此外，日本央行預計於本年4月展開試驗計畫，南韓央行亦宣布，可望於本年在虛擬環境下測試CBDC試驗系統。

不過，全球仍有60%的央行不認為，在可預見的未來會發行CBDC；若干正處在CBDC項目進階階段的央行，對於發行時間點也日益謹慎；另約有74%的央行，彼等國內對發行CBDC的相關法律授權仍不明確。

另一方面，在「貨幣花」的花蕊旁、右下方的花瓣部分—密碼通貨（cryptocurrency），也是如火如荼的展開中；尤其是，近來比特幣（bitcoin）又成為金融界的熱門議題。比特幣近期出現大幅震盪，一度上漲至逾5萬7,000美元後，隨即又跌破4萬7,000美元，目前則徘徊在5萬美元左右的價位；另全球第一檔比特幣交易所交易基金（ETF），日前已於加拿大掛牌上市。

值得注意的是，一直以來，國際間許多專家與監管當局均示警，比特幣等密碼通貨存在價格劇烈波動的風險。美國財政部部長Janet Yellen日前表示，比特幣是一種高度投機性資產，以極度無效率的方式進行交易，且價格會劇烈地波動，她憂心於投資者可能蒙受的損失，示警民眾應當心留意。此外，美國波士頓 Fed總裁Eric Rosengren則認為，在未來各國央行很可能提供彼等CBDC選項的世界中，比特幣將不會長期持續存在。

論者批評，比特幣運作需要耗費大量的能源，且耗電量不斷地增加。根據劍橋大學研究計算，2017年初時，比特幣一年耗電量為6.6兆瓦時（terawatt-hours），而當前比特幣一年運作所需的電量，則已擴增至121兆瓦時，超過擁有逾1,700萬人口的荷蘭用電量，足以讓劍橋大學營運約700年；若將比特幣比喻為一個國家，全球僅有30國的用電量超越它。相當關注環境議題的微軟創辦人Bill Gates亦表示，他不是比特幣的粉絲，因為比特幣不僅耗費大量能源，進而危害環境生態，且價格劇烈波動；他告誡投資人，若資金不若電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）如此雄厚，則投資比特幣必須要小心！