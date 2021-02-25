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國發會啟動服務業AI大聯盟 讓服務業成海景第一排

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
國發會主委龔明鑫。記者季相儒／攝影
國發會主委龔明鑫。記者季相儒／攝影

國發會主委龔明鑫今（25）日指出，過去一年因為疫情關係，服務業遭受到的挑戰遠比製造業大，2021年國發會將與中華民國商業總會合作，啟動服務業AI大聯盟，以及台灣服務業家數系統的創設。

龔明鑫今日應邀出席「中華民國全國商業總會第十一屆理監事及顧問頒證典禮」，他致詞時表示，過去我們度過挑戰性的一年，但是我們還是度過了難關，2020年的經濟成長率達到了3.11%，這是他看到全世界最好的數字，這也是因為服務業撐住了經濟成長，而主計總處對於2021年經濟成長率的看法更樂觀，預估將達4.64%。

龔明鑫並指出，服務業因為疫情關係雖然遭受衝擊，服務業可說是疫情海嘯的第一排， 但是只要撐過難關就是海景的第一排，國發會將跟商總努力共同打拚，為台灣加油。

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