1月對美接單躍升 歷年同期新高

今年1月外銷的訂單主要接單地區中，美國接單金額高達148億美元，創歷年同月新高，年增49.6%。經濟部統計處長黃于玲表示，美國1月外銷訂單年增率，是外銷訂單從1973年開始有紀錄以來最高，相當於37年以來最大漲幅。

美國為1月外銷訂單接單地區冠軍，占台灣訂單28.1%，受惠晶片需求大增，其中，電子產品訂單較上年同期增加18.0億美元，年增62%；而智慧型手機新品上市商機，也讓資訊通信產品增加15.2億美元，年增逾四成。

緊追在後的是中國大陸及香港，占整體訂單26.7%，訂單金額為140.9億元，創歷年同月新高，年增61.8%，「連12紅」，更是11年以來最大漲幅。其中，以電子產品增加31.5億美元，年增85.4%較多；光學器材增加6.7億美元次之。

第三大主要接單地區是歐洲，金額114.4億美元，年增五成以上，為近34年以來最大漲幅。受惠宅經濟商機，資通信產品訂單較去年同期增加21億美元，年增58.2%較多，為1月台灣資通信產品最大來源。