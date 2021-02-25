傳產撥雲見日 動能可期

隨著各國開始施打新冠肺炎疫苗，疫情也逐漸緩。這促使全球經濟復甦，台灣傳統產業接單量也可望隨之「撥雲見日」。但幾家歡樂幾家愁，疫情控制下來後，經濟部也坦言，宅經濟及遠距商機預料將式微，電子商品外銷訂單恐喪失「疫外紅利」。

自去年下半年起，傳統貨品接單就逐漸回神，並在年底前都逐漸由黑翻紅。隨著近期多國已經開始陸續施打新冠肺炎疫苗，預期疫情漸漸被控下來後，全球景氣將走向復甦，可望挹注傳統貨品接單動能。

統計顯示，今年1月包括基本金屬、機械、塑橡膠製品皆站上20億美元，年增在二成至四成不等；而過去「連24黑」的化學品也因為國際原材物料行情上揚而「撥亂反正」，化學品1月訂單也有17.3億美元，年增13.4%，是連二紅。

然而，當被問到疫苗施打後讓傳產回溫，相對是否會衝擊依靠宅經濟及遠距商機撐起訂單的電子貨品時，經濟部統計處長黃于玲坦言，「因為疫情催化出的宅經濟、遠距商機需求下滑，確實有這樣說法。」