最旺1月 外銷訂單連11紅

經濟部統計處昨（24）日公布1月外銷訂單金額為527.2億美元，是1月外銷訂單金額首次站上5字頭，可謂有史以來最好的1月。年增率達49.3%，不僅「連11紅」，更是近11年以來單月最大漲幅。

經濟部並預估，2月外銷訂單落在410億至425億美元間，年增為43.0%至48.2%，有望挑戰「最好的2月」及「連12紅」。統計處解釋，雖然2月遇上過年假期，工作天數較少。但因為去年1月下旬爆發新冠肺炎，中國大陸防疫措施影響台灣供應鏈，導致去年2月基期較低。

統計處長黃于玲表示，以往1月都是接單淡季，月減12.9%，但與去年同月相比，受到遠距商機延續，5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，帶動科技類貨品需求強勁，加上去年同月適逢春節，比較基數較低，因此年增率高達49.3%；既使扣除春節因素後，接單年增率也有33.6%，表現淡季不淡。

觀察電子產品，歐美年終銷售旺季雖然已過，但受到蘋果新機遞延上市拉貨效應、遠距商機持續發酵以及5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，資訊通信、電子產品1月的訂單金額分別為150.9億美元、169.3億美元，年增55.6%、64.3%，皆為近11年最大漲幅；光學器材則受到宅經濟商機延續，年增近六成。

蘋果新機去年11月上市時，資通信產品外銷訂單一度突破208億美元，至今經過三個月，訂單金額已收斂到150.9億美元；是否代表手機新機熱度減緩？黃于玲說，以往手機新品9月上市需求會一路延燒到年底，銷貨熱度維持約三個月；今年新機熱度能否持續到2月，仍待觀察。

傳統貨品方面，疫情在各國施打疫苗後減緩導致市場需求回升，加上國際原材物料行情走揚，因此，機械、塑橡膠製品、基本金屬均呈現兩位數正成長。

值得一提的是，上月剛終結「連24黑」的化學品持續吃紅，年增13.4%。是否代表化學品「撥雲見日」，黃于玲說，綜觀目前國際油價走勢及景氣復甦，可以說相當樂觀。