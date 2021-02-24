外銷訂單連11紅 創近11年單月最大漲幅

經濟部今（24）日公布2021年1月外銷訂單統計，1月外銷訂單527.2億美元、年增率則49.3%，不但是連續11個月正成長，創下多項紀錄。包括外銷訂單金額創歷年1月新高、1月份接單首次突破5字頭，以及年增率創下近11年最大漲幅。統計處處長黃于玲表示，好表現主要因為遠距商機延續、新興科技應用需求續增，農曆年前部分客戶提前下單所致。

統計處表示，1月由於國際品牌手機遞延上市的拉貨效應，加上遠距商機持續發酵，及5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，帶動資訊通信及電子產品接單暢旺，分別年增55.6%及64.3%；光學器材也因宅經濟相關產品需求活絡，激勵面板量價齊揚，年增58.1%。

傳統貨品方面，因市場需求回升，加上國際原材物料行情走揚，推升部分產品價格上漲，致機械年增42.9%、塑橡膠製品年增43.3%、基本金屬年增21.5%，化學品也年增13.4%。

展望未來，統計處認為，多國陸續開始施打肺炎疫苗，有利全球景氣逐步復甦，將帶動外銷接單，加上國際油價及鋼價持續上揚，客戶回補庫存意願提高，可望挹注傳統貨品接單動能。但是同時，也可能削弱宅經濟、遠距商機需求，影響電子產品接單；不過，疫情已經加速數位轉型，因此實際需求還有待觀察。

統計處預估，2月外銷訂單約為410到425億美元，雖然2越有農曆春節因素，但去年1月下旬就爆發新冠肺炎疫情，影響業者產能、物流與供應鏈，使2月接單金額大幅減少，比較基期較低，因此今年2月仍預期有年增43至48.2%的表現。