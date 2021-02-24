負擔沈重！勞保老年給付占支出九成 破產年限恐提早來

根據勞保局統計指出，自勞保年金開辦以來，目前已有139.7萬退休勞工領勞保老年年金，去(2020)年勞保普通事故保險支出，就有近六成三用在老年年金；若再加上老年一次給付，合計占支出九成。換言之，逾九成是用在老年給付上，負擔沈重。

勞保局官員分析，勞保之所以呈現年年支出大於收入，主要因為老年年金是活愈久領愈多，因此會有「累滾」效果；加上每年新增加的請領案，因為年資較長，請領金額也會逐年走高，又繼續累滾下去，因此導致支出金額快速暴增，亦是造成勞保財務面臨破產危機主因。

勞保局指出，去年一年老年年金請領件數逾13.6萬件，較往年多一成左右；自2009年開辦老年年金以來，截至去年底，累計請領老年年金人數已達139.7萬人，老年年金支出高達2,825.53億元，占去年支出近六成三。

至於一次請領老年給付，去年件數逾10.5萬件，去年支出金額亦有1,233.34億元。

光是老年給付，包括年金及一次請領，去年支出合計高達4,058.88億元，占去年勞保普通事故保險支出的90.42%。若勞保年改不啟動，這項占比只會逐年走高，勞保破產年限恐會再提前到來。

根據勞保局2018年勞保財務精算報告，勞保50年未提存潛藏負債持續增加至9.11兆元，財務破產年限由2015年精算的2027年提前一年至2026年。許銘春日前公開透露，去年勞保潛藏負債已破10兆，顯見勞保財務快速惡化中。