勞保財務拉警報！去年收支逆差翻倍達486億元

勞保財務持續失衡失速中。因勞保老年給付人數及金額持續攀升，去(2020)年勞保收支差短達486.93億元，勞保已連續第4年收支失衡。

所幸，政府去年撥補勞保200億元，加上勞保基金去年收益數644億元挹注，勞保財務暫時過關。目前勞保基金餘額還有7,851億元，足以支應各項給付，民眾還不用擔心領不到老年年金。

根據勞保統計顯示，2020年勞保普通事故保險收入為4001.62 億元；包括各項一次金及各項年金給付，支出合計為4488.55億元，當年度收支逆差達486.93億元，亦即當年度入不敷出。

值得注意的是，往年勞保普通事故保險收支差短約在250億元左右，去年勞保收支差短竟擴大到486.93億元，幾乎翻倍，反映勞保財務加速惡化中。

勞保局官員指出，去年第3季末開始，勞保收支每月短差竟可高達50多億元，遠高過先前趨於穩定的20多億元，這恐與去年勞保年金改革議題持續發酵有關，部分勞工因恐慌心理，選擇提早請領或改為一次請領。之後隨著勞動部宣布暫緩勞保年金改革，去年底前請領人數又再度趨於緩和。

勞保普通事故保險是從2017年開始出現入不敷出。2017年、2018年、2019年勞保普通事故保險缺口分別為275.38億元、252.94億元和228.13億元，去年缺口則高達486.93億元。

為減緩勞保破產壓力，勞動部去年首度以編列預算200億元挹注勞保；今年則是加碼撥補220億元。

在少子化浪潮及人口老化趨勢下，繳保費的人口愈來愈少，領老年年金的人口愈來愈多，預期未來勞保差短將會持續擴大。

以去年勞保差短達486.93億元，光靠政府撥補200億元，顯然仍不夠彌補缺口，須仰賴勞保基金操作績效，去年勞保基金收益數644億元挹注後，加加減減後估計勞保基金還可增加約357億元。

事實上，勞保基金績效已多次救援勞保失衡的財務。勞保財務當年度入不敷出首度出現在2017年，收支逆差達275.38億元，所幸2017年勞保基金操作績效佳，收益數高達532億元，得以補足缺口。

2018年勞保收支逆差252.94億元，但當年勞保基金虧損156億元，無力弭補勞保缺口。2019年勞保收支逆差228.13億元，勞保基金大賺898億元。今年勞保亦出現翻倍的逆差，再度靠勞保基金收益成功救援。