柯文哲批債留子孫 財政部回應：財政持續改善

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部。圖／本報資料照片
財政部。圖／本報資料照片

台北市長柯文哲今（24）日出席國民黨智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，提到「中央地方負債累累、每個人都債留子孫」。財政部晚間發布新聞稿表示，國家財政持續改善，去年雖受疫情影響，但距離公共債務法規定的40.6%債限還有8.49個百分點，約1.6兆舉債額度，足以支應緊急重大支出。

財政部表示，近年國內經濟穩健成長，加上政府推動協助台商境外資金回台投資、引進民間資金參與公共建設以及推動資產活化等措施以增加財政收入；並落實各項支出檢討，國家財政持續改善。

財政部表示，2015年至2019年連續五年中央政府稅課收入決算數較預算數增加，財政收支結構逐步改善，2018年、2019年及2020年總預算均未舉借債務，其中2019年更辦理預算外還本50億元，逐步改善債務情況。

而去年度雖受新冠疫情影響，採行各項防疫、紓困及振興措施，預估至2021年底債務比率為32.11%，距公共債務法40.6%債限尚有8.49個百分點，約1.6兆元舉債額度，具足夠財政韌性支應緊急重大支出。

財政部表示，另自2014年公共債務法修正施行以來，財政部持續推動地方政府債務管控與債務預警機制、強化債務還本及充分揭露債務資訊等作為，地方政府債務已有改善，2014年至2019年整體地方政府長債成長趨緩，債務比率由2014年5.56%下降至2019年4.79%，減少0.77個百分點。

而2020年各級地方政府長債餘額預算數9,164億元，債務比率4.97%，尚可舉債空間為7,473億元；截至2020年12月底止，各級地方政府長債餘額實際數7,674億元，債務比率4.16%。

財政部也指出，今日穆迪國際信用評等公司發布新聞稿，將台灣之展望由「穩定」調整為「正向」，財政力已大幅提升。

至潛藏負債部分，依國際組織標準，政府可採備註或補充報告方式揭露，不計入一般政府負債。查行政院主計總處公布截至2020年6月底各級政府未來或有給付責任合計18兆1,148億元(包括中央政府15兆2,920億元及地方政府2兆8,228億元)。各級政府未來或有給付責任(潛藏負債)可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務。

債務 財政部

延伸閱讀

一日北高耗70萬 吳沛憶嗆柯文哲：6年自行車專用道只增1%

全民英雄即刻CPR救回3命 獲柯文哲表揚

柯文哲要立法院解決囤房稅 徐巧芯：台北市也可以先做

影／未被告知邀柯文哲動怒？李乾龍：你看我笑咪咪 沒事沒事

相關新聞

負擔沈重！勞保老年給付占支出九成 破產年限恐提早來

根據勞保局統計指出，自勞保年金開辦以來，目前已有139.7萬退休勞工領勞保老年年金，去(2020)年勞保普通事故保險支出...

史上最好 1月外銷訂單金額首度站上500億大關

經濟部統計處於今（24）日公布1月外銷訂單，訂單金額為527.2億美元，創歷年同月新高，更是1月首次站上5字頭。另外，1...

春燕來了嗎？達佛羅董事長張錦鋒：接單僅及2018年八成

達佛羅公司董事長張錦鋒24日指出，工具機廠商接單的確在恢復中；不過，目前大概只回到2018年的八成左右，加上原料價格上漲...

工研院以專利影響力 5度獲頒全球百大創新機構獎

科睿唯安（Clarivate）今（24）日發表2021全球百大創新機構報告，在經濟部積極投入與帶領下，工研院連續4年，第...

【官民鬥法／上】台新金併保德信恐「回到原點」 財部超前部署鬆綁彰銀配票規定

纏鬥逾15年的彰化銀行經營權之爭，原本有望在台新金控併購保德信人壽案中解套，但目前市場傳出該案可能會「回到原點」。對此，財政部超前部署，已準備好要再次長期抗戰，透過立委提案修改之前立院的決議，讓公股股權可支持公股提名的自然人董事及獨立董事，以爭取最大可能席次，配票更有彈性，不再綁手綁腳。

傳拜登將籌組美台澳日韓供應鏈 經濟部：樂觀其成

外媒報導，美國總統拜登將於月底簽署行政命令，與台灣、日本、澳洲、南韓組成供應鏈聯盟，擺脫對於中國大陸經濟依賴，其中合作供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。