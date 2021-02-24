柯文哲批債留子孫 財政部回應：財政持續改善

台北市長柯文哲今（24）日出席國民黨智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，提到「中央地方負債累累、每個人都債留子孫」。財政部晚間發布新聞稿表示，國家財政持續改善，去年雖受疫情影響，但距離公共債務法規定的40.6%債限還有8.49個百分點，約1.6兆舉債額度，足以支應緊急重大支出。

財政部表示，近年國內經濟穩健成長，加上政府推動協助台商境外資金回台投資、引進民間資金參與公共建設以及推動資產活化等措施以增加財政收入；並落實各項支出檢討，國家財政持續改善。

財政部表示，2015年至2019年連續五年中央政府稅課收入決算數較預算數增加，財政收支結構逐步改善，2018年、2019年及2020年總預算均未舉借債務，其中2019年更辦理預算外還本50億元，逐步改善債務情況。

而去年度雖受新冠疫情影響，採行各項防疫、紓困及振興措施，預估至2021年底債務比率為32.11%，距公共債務法40.6%債限尚有8.49個百分點，約1.6兆元舉債額度，具足夠財政韌性支應緊急重大支出。

財政部表示，另自2014年公共債務法修正施行以來，財政部持續推動地方政府債務管控與債務預警機制、強化債務還本及充分揭露債務資訊等作為，地方政府債務已有改善，2014年至2019年整體地方政府長債成長趨緩，債務比率由2014年5.56%下降至2019年4.79%，減少0.77個百分點。

而2020年各級地方政府長債餘額預算數9,164億元，債務比率4.97%，尚可舉債空間為7,473億元；截至2020年12月底止，各級地方政府長債餘額實際數7,674億元，債務比率4.16%。

財政部也指出，今日穆迪國際信用評等公司發布新聞稿，將台灣之展望由「穩定」調整為「正向」，財政力已大幅提升。

至潛藏負債部分，依國際組織標準，政府可採備註或補充報告方式揭露，不計入一般政府負債。查行政院主計總處公布截至2020年6月底各級政府未來或有給付責任合計18兆1,148億元(包括中央政府15兆2,920億元及地方政府2兆8,228億元)。各級政府未來或有給付責任(潛藏負債)可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務。