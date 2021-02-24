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日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

對邱太三上任提建言 陳冲：務虛務實併行

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

新上任的陸委會主委邱太三日前就職時提出後疫情時代勢必恢復兩岸交流的務實說；行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日提出建議，陸委會全名大陸事務委員會，對大陸事務自然熟悉，想必知道大陸各機關、企業，為突破困境，流行開「務虛會」。務虛與務實相對，且兩者可相輔相成。

報導指出，邱太三表示希望從非政治的層面，例如經濟、社會、文化的交流來提升累積彼此的互信並多次提及「務實」兩字。

陳冲分析，務虛與務實是一體的兩面，務虛指的是形成決策的過程，在決策前發揮想像力，預設各種情境走勢，就其可能發展、可行性或具體作為，集合式腦力激盪，預為分析研究，以掌握依循情境發展變化，擬出各種不同情境的決策。實現決策才是務實，没有決策內容的務實是空談，務實前經過一段不受傳統窠臼拘束的務虛，或許反而比較務實。

陳冲表示，美中台三角關係，在美國川普政府時期，兩岸關係陷入僵局，靠陸委會單方的務實，不足以化解。或許要先務虛或務虛務實併行，在務虛過程調整務實，兩岸對話才會有進展。

陳冲認為，務虛過程在幫助我們能隨時把握情境的發展，創造機會，預設下一階段事實，才能務實推動決策事項。在2008年之前的八年兩岸金融根本是動不了，如何突破僵局現狀，在2009年簽訂金融MOU的案例，或可提供邱主委參考，更期待邱主委能實現「勢必恢復兩岸交流的務實說」。

陳冲 陸委會 邱太三

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