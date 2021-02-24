較前一年成長26.23% 安集去年每股稅後純益2.65元

太陽能模組廠安集（6477）公布去年營運結果，其中，去年全年稅後純益較前一年成長26.23%，去年全年每股稅後純益為2.65元。

安集公布去年財報，其中，全年營收為20.85億元，較前一年成長33.19%，全年營業毛利4.48億元，年成長率為23.94%，全年稅後純益為2.63億元，年成長率為26.23%，去年全年每股稅後純益為2.65元，也較前一年成長19.91%。

在營運布局上，在電廠方面，安集表示，今年初時電廠發電約在70MW，預估到今年第2季底可達到85MW，今年底時則可達到90MW，未來售電對安集的獲利貢獻將持續提升。

在太陽能模組方面，去年底時，安集年產能約在170MW，其中約有150MW是對外銷售，約20MW是公司本身建置電廠使用，該公司目前也規劃今年可望進行產能擴充，未來廠房建置和設備投資估將2億餘元。

該公司規劃今年將開始進行新廠擴建，安集也預估，最快也要到今年第4季才能開始營運生產，目前初步規劃，到今年底時，新舊廠的太陽能模組年產能將達300MW，不過，公司方面表示，若今年市況及市場需求強勁，不排除擴產的速度及產能都會再向上提升。