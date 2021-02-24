史上最好 1月外銷訂單金額首度站上500億大關

經濟部統計處於今（24）日公布1月外銷訂單，訂單金額為527.2億美元，創歷年同月新高，更是1月首次站上5字頭。另外，1月外銷訂單年增49.3%，達「連11紅」，也是近11年以來最大漲幅，可謂有史以來最好的1月。

經濟部也預估，雖然今年2月因為過年假期，工作天數比較少，但是因為去年1月下旬爆發新冠肺炎，中國大陸相關防疫措施影響業者產能、供應鏈及物流，導致去年2月基期較低，因此預測今年2月外銷訂單落在410至425億美元間，年增43.0%至48.2%間，有望「連12紅」，有機會創下最好的2月。

統計處長黃于玲表示，受產業接單淡季影響，1月外銷訂單雖然月減12.9%，但與去年同月相比，因為遠距商機延續，5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，帶動科技類貨品需求強勁，加上去年同月適逢春節，比較基數較低，因此仍可呈現年增49.3%。

電子產品方面，雖然受到歐美年終銷售旺季已過，但也因為蘋果新機遞延上市拉貨效應、遠距商機持續發酵以及5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，資訊通信、電子產品1月外銷訂單金額額分別為150.9億美元、169.3億美元；年增55.6%、64.3億美元，為近11年最大漲幅。

去年11月中蘋果新機上市後出現資訊通信產品的高峰，至今經過3個月已呈現下滑。當被問到手機新機的效益還能維持多久，黃于玲說，過往手機在9月上市需求會一路延燒到12月，銷貨熱度維持約3個月；因此是否可能會在延續到2月外銷訂單，須觀察銷貨熱度仍否強勁。

光學器材受到宅經濟商機延續，筆電、電視、顯示器等銷售暢旺，激勵面板量價齊揚，促使外銷訂單金額較去年同月增加近六成。

針對傳統貨品，疫情在各國施打疫苗後減緩導致市場需求回升，加上國際原材物料行情走揚，因此，機械、塑橡膠製品、基本金屬均呈現兩位數正成長。

值得一提的是，上月剛終結「連24黑」的化學品持續吃紅，年增13.4%。對於是否能說化學品「撥雲見日」，黃于玲說，綜觀目前國際油價走勢及景氣復甦，可以說相當樂觀。

而在主要接單地區，美國1月訂單金額為148.0美元，穩居台灣接單地區第一名。黃于玲更說，美國1月訂單年增49.6%，是外銷訂單從1984年開始有統計資料，也就是37年以來最大漲幅。

中國大陸及香港訂單金額為140.9億元，創歷年同月新高，年增61.8%，「連12紅」，為11年以來最大漲幅。歐洲訂單金額為114.4億美元，年增五成以上，為近34年以來最大漲幅。

統計處收集廠商對於二月接單動向指數，發現因為過年因素，均認為2月訂單金額將低於1月。

統計處展望未來，認為雖然疫情及美中貿易戰不確定因素仍在，但隨著5G、高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，及宅經濟、車用電子等需求續強，台灣半導體先進製程具競爭優勢，將有助於科技類貨品接單表現，降低淡季效應。

另外，隨多國陸續開始施打肺炎疫苗，有利全球景氣逐步復甦，加上國際油價及鋼價持續上揚，客戶回補庫存意願提高，皆可望挹注傳統貨品接單動能。

然而，當被問到疫苗出現後是否會衝擊依靠宅經濟及遠距商機撐起訂單的電子產品。黃于玲認為，宅經濟是受到疫情催化出來，確實可能隨著疫情緩解而淡化，但也評估疫情帶動企業風險意識加強、加速數位化，至於哪個兩者間的拉鋸哪個會比較大，有待持續觀察。