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勤業眾信改選總裁 科技長柯志賢脫穎而出

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

作為我國會計師界的龍頭，勤業眾信聯合會計師事務所已於今（24）日完成新任總裁改選投票，現任科技創新長柯志賢從100多位合夥人當中脫穎而出，意向投票結果經後續內部程序確認後，柯志賢將有望於今年6月1日，正式接下新任總裁大位。

勤業眾信為全球四大會計師集團的台灣會員所之一，更經手相當比例上市櫃公司財報簽證，由於現任總裁賴冠仲任期已屆，近期陸續展開內部改選作業。

勤業眾信過去總裁改選時程，多半為農曆春節之後啟動，約為3月到5月期間，然而本次改選時程則提前至春節前開跑，2月初已進行第一輪投票，由於當時尚無單一人選獲得壓倒性票數，因此本周再啟動第二輪線上投票。

據瞭解，勤業眾信內部投票已於今日截止，柯志賢以第一高票之姿，有望接下未來總裁大位。柯志賢目前不僅負責審計業務會計師，更擔任勤業眾信擔任科技創新長、確信諮詢服務負責人等職位，服務產業遍及製造業、高科技及連鎖通路等。

然而新任總裁要面臨的挑戰可不少，不只要面對持續肆虐全球的新冠肺炎疫情，過去由勤業眾信經手簽證的康友-KY（6452）、淘帝-KY（2929）卻在近一年內陸續爆發負面事件，事務所也將面臨各項法律責任及天價求償，隨著新任總裁人事底定，未來也勢必要對相關議題拿出態度。

投票 春節 簽證

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