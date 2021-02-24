快訊

台南向黑道「宣戰」 黃國昌：胡志強宣戰過20多次

富邦、日盛「金金併」 公平會點頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工研院以專利影響力 5度獲頒全球百大創新機構獎

經濟日報 / 記者李珣瑛 /新竹即時報導
在經濟部積極投入與帶領下，工研院連續4年，第5度榮獲「2021全球百大創新機構獎」，是亞洲獲獎最多次的研究機構，獲獎次數亦居臺灣機構之首。圖／工研院提供
在經濟部積極投入與帶領下，工研院連續4年，第5度榮獲「2021全球百大創新機構獎」，是亞洲獲獎最多次的研究機構，獲獎次數亦居臺灣機構之首。圖／工研院提供

科睿唯安（Clarivate）今（24）日發表2021全球百大創新機構報告，在經濟部積極投入與帶領下，工研院連續4年，第5度獲獎，是亞洲獲獎最多次的研究機構，獲獎次數亦居台灣機構之首。

經濟部為加速台灣產業創新升級，不但持續以科技專案計畫，鼓勵法人研究機構研發市場需求之重點技術，更推動與落實全球專利布局及智財組合經營策略，工研院持續榮獲科睿唯安全球百大創新機構獎，並與國際知名企業Apple、Microsoft、Intel、高通（Qualcomm）、三星（Samsung），以及研發機構德國夫朗和斐協會（Fraunhofer）、美國加州大學等齊名，顯示經濟部投注之研發資源與深具影響力的專利布局成果斐然，為台灣爭光。

專利是新創企業立足市場的重要武器，智慧財產對國家發展深具戰略意義，經濟部不遺餘力協助法人機構與產業，訂定具國際競爭力研發方向，並積極投入資源推動專利布局，為產業構築進軍國際的專利護盾；以工研院為例，約有80%的專利為經濟部科技專案支持的研發成果，推動工研院躋身為亞洲獲獎最多次的研究機構。

法人科技專案自2017年至2019年共累積專利獲得4,638件，授權企業專利應用高達3,552件，在在顯示經濟部推動法人創造智慧財產權價值的卓越成效。未來，經濟部將持續以研發生態系統 （ecosystem） 思考模式，制定與國際接軌的智慧財產經營管理策略，並以「重質不追量」策略思維，持續推動研發前的專利布局機制，布建貼近市場需求專利，更將持續協助產業強化專利品質，創造關鍵性核心專利組合與優化研發技術整合應用，同時鼓勵系統化及多元化創新做法，運用智財協助新創企業提升競爭力，搶占全球商機。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據分析來評估機構的創新能量、市場布局策略與研發技術的影響力，今年邁入第十年，在全球研發創新領域具指標意義。科睿唯安台灣區總經理范永銀表示：「很高興工研院連續4年、同時也是第5度獲選，工研院的研發質量及對產業創新的影響力持續在全球百大的前段班，近年積極強化國際布局也開始展現成果。在當今瞬息萬變的世界中，頂尖創新機構是更加重要的社會資源。」

工研院院長劉文雄表示，連續4年、第5度榮獲全球百大創新機構獎，不但展現工研院聚焦跨領域前瞻研發、產出並運用多元高價值專利的策略成功，更顯示工研院智財經營達國際一流水準，跨域研發布局的廣度與深度具備全球影響力。工研院持續以跨領域整合及滿足產業需求為研發目標，發展與落實具國際影響力之智財策略，至2020年底工研院累積有效獲證專利17,022件，其中發明專利比例達98%，國外專利申請量為國內申請量近2倍。

劉文雄強調，工研院持續推動與實行專利分析布局機制，將以協助產業創新與轉型升級的產業科技為主軸，在工研院「2030技術策略與藍圖」構面下，發展「智慧生活」、「健康樂活」與「永續環境」三大應用領域，以及探索支持三大應用領域發展的智慧化致能技術，進一步協助國內企業提升競爭力、創造價值；同時，積極推動資本市場與科技市場鏈結，已攜手中小企業信用保證基金與全台26家重點金融行庫，推出「技術加值融資保證專案」，期望能連結台灣資本市場的雄厚資金與具有潛力的科研成果，從製造優先轉變成智慧優先，創造智慧價值，為台灣經濟與產業帶來最大的效益。

在經濟部積極投入與帶領下，工研院連續4年，第5度榮獲「2021全球百大創新機構獎」，是亞洲獲獎最多次的研究機構，獲獎次數亦居臺灣機構之首。圖／工研院提供
在經濟部積極投入與帶領下，工研院連續4年，第5度榮獲「2021全球百大創新機構獎」，是亞洲獲獎最多次的研究機構，獲獎次數亦居臺灣機構之首。圖／工研院提供

工研院 經濟部

延伸閱讀

傳拜登將籌組美台澳日韓供應鏈 經濟部：樂觀其成

影／台灣中油力拚轉型 攜手經濟部成立先進觸媒中心

工研院入選Clarivate全球百大創新機構 已連4年5度獲獎

蘇偉碩不滿空汙號召500人經濟部討公道 高環保局回應了

相關新聞

史上最好 1月外銷訂單金額首度站上500億大關

經濟部統計處於今（24）日公布1月外銷訂單，訂單金額為527.2億美元，創歷年同月新高，更是1月首次站上5字頭。另外，1...

工研院以專利影響力 5度獲頒全球百大創新機構獎

科睿唯安（Clarivate）今（24）日發表2021全球百大創新機構報告，在經濟部積極投入與帶領下，工研院連續4年，第...

【官民鬥法／上】台新金併保德信恐「回到原點」 財部超前部署鬆綁彰銀配票規定

纏鬥逾15年的彰化銀行經營權之爭，原本有望在台新金控併購保德信人壽案中解套，但目前市場傳出該案可能會「回到原點」。對此，財政部超前部署，已準備好要再次長期抗戰，透過立委提案修改之前立院的決議，讓公股股權可支持公股提名的自然人董事及獨立董事，以爭取最大可能席次，配票更有彈性，不再綁手綁腳。

傳拜登將籌組美台澳日韓供應鏈 經濟部：樂觀其成

外媒報導，美國總統拜登將於月底簽署行政命令，與台灣、日本、澳洲、南韓組成供應鏈聯盟，擺脫對於中國大陸經濟依賴，其中合作供...

從德州大停電、德國非核看台灣獨立電網 中火燃煤很可能走向「永不拆除」

美國德州近日創下近30年新低溫的冬季暴風雪紀錄，導致風電機組結凍，燃煤、核電機組發電量也大幅下降，造成400萬戶大停電。能源專家指出，從德州停電事件，足見「獨立電網」的不可靠，而台灣就屬獨立電網、沒有外援；另外，台灣綠能發展一直把「減煤非核」的德國視為典範，但德國也選擇不退役燃煤機組，以免再生能源出現變數。學者認為，蔡政府其實已經了解現實，在任期內有可能想辦法讓中火燃煤機組「永不拆除」，甚至不除役。

上半年恐無國旅補助 林佳龍：振興以轉型創新為主

春節過後國旅淡季來臨，政府刺激國旅是否會再祭出優惠補助措施，引人關注，交通部長林佳龍今（24）日表示，觀光局提出今年第2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。