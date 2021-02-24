工研院以專利影響力 5度獲頒全球百大創新機構獎

科睿唯安（Clarivate）今（24）日發表2021全球百大創新機構報告，在經濟部積極投入與帶領下，工研院連續4年，第5度獲獎，是亞洲獲獎最多次的研究機構，獲獎次數亦居台灣機構之首。

經濟部為加速台灣產業創新升級，不但持續以科技專案計畫，鼓勵法人研究機構研發市場需求之重點技術，更推動與落實全球專利布局及智財組合經營策略，工研院持續榮獲科睿唯安全球百大創新機構獎，並與國際知名企業Apple、Microsoft、Intel、高通（Qualcomm）、三星（Samsung），以及研發機構德國夫朗和斐協會（Fraunhofer）、美國加州大學等齊名，顯示經濟部投注之研發資源與深具影響力的專利布局成果斐然，為台灣爭光。

專利是新創企業立足市場的重要武器，智慧財產對國家發展深具戰略意義，經濟部不遺餘力協助法人機構與產業，訂定具國際競爭力研發方向，並積極投入資源推動專利布局，為產業構築進軍國際的專利護盾；以工研院為例，約有80%的專利為經濟部科技專案支持的研發成果，推動工研院躋身為亞洲獲獎最多次的研究機構。

法人科技專案自2017年至2019年共累積專利獲得4,638件，授權企業專利應用高達3,552件，在在顯示經濟部推動法人創造智慧財產權價值的卓越成效。未來，經濟部將持續以研發生態系統 （ecosystem） 思考模式，制定與國際接軌的智慧財產經營管理策略，並以「重質不追量」策略思維，持續推動研發前的專利布局機制，布建貼近市場需求專利，更將持續協助產業強化專利品質，創造關鍵性核心專利組合與優化研發技術整合應用，同時鼓勵系統化及多元化創新做法，運用智財協助新創企業提升競爭力，搶占全球商機。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據分析來評估機構的創新能量、市場布局策略與研發技術的影響力，今年邁入第十年，在全球研發創新領域具指標意義。科睿唯安台灣區總經理范永銀表示：「很高興工研院連續4年、同時也是第5度獲選，工研院的研發質量及對產業創新的影響力持續在全球百大的前段班，近年積極強化國際布局也開始展現成果。在當今瞬息萬變的世界中，頂尖創新機構是更加重要的社會資源。」

工研院院長劉文雄表示，連續4年、第5度榮獲全球百大創新機構獎，不但展現工研院聚焦跨領域前瞻研發、產出並運用多元高價值專利的策略成功，更顯示工研院智財經營達國際一流水準，跨域研發布局的廣度與深度具備全球影響力。工研院持續以跨領域整合及滿足產業需求為研發目標，發展與落實具國際影響力之智財策略，至2020年底工研院累積有效獲證專利17,022件，其中發明專利比例達98%，國外專利申請量為國內申請量近2倍。