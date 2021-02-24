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傳拜登將籌組美台澳日韓供應鏈 經濟部：樂觀其成

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
外媒報導，美國總統拜登將於月底簽署行政命令，與台灣、日本、澳洲、南韓組成供應鏈聯盟，擺脫對於中國大陸經濟依賴。 歐新社
外媒報導，美國總統拜登將於月底簽署行政命令，與台灣、日本、澳洲、南韓組成供應鏈聯盟，擺脫對於中國大陸經濟依賴。 歐新社

外媒報導，美國總統拜登將於月底簽署行政命令，與台灣、日本、澳洲、南韓組成供應鏈聯盟，擺脫對於中國大陸經濟依賴，其中合作供應鏈包括半導體、電動汽車電池、稀土以及醫療用品等。經濟部官員表示，過往台灣與這些國家無論在民間或是政府之間都有維持對話管道，對於美國可能帶隊組聯盟，表示樂觀其成。

據《日經新聞》取得拜登行政命令草稿，內容提到將下令發展國家產業鏈策略，以減低自然災害與敵對國家制裁，避免重要產業鏈受到影響，相關產業鏈將聚焦在半導體、電動汽車電池、稀土以及醫療用品等，透過與盟邦合作，建設更穩定健全的產業鏈。

在半導體領域，美國被認為將與台灣、日本和南韓展開合作；稀土領域，與擁有強有力企業的澳洲等亞洲各國和地區的合作納入視野；行政命令最快將在2月內簽署。該行政命令被認為是劍指大陸，象徵拜登政府繼續延續川普政府對大陸經濟策略。

經濟部高層則說，根據經濟部掌握訊息，該行政命令的起因是拜登政府要確保美國關鍵供應鏈安全，其中包括的產業為半導體、電子、醫療、礦物等，並無像外媒掌握具體國家名單。政府的立場將會等到行政命令出爐後再去分析對台灣的影響。

另外一位經濟部官員則表示，過去台灣與日本、南韓、美國及澳洲，無論在民間都有供應鏈上的合作，其中包含半導體及電子、機械、資訊產業等。而政府在合作面向上也很多，如台灣與澳洲就在能源方面就有密切合作；面對日本方面，無論是經濟部工業局或能源局都有政府對接窗口；台美之間則是透過美國在台協會底下的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）展開合作。

經濟部官員表示，過去的合作都是屬於民間合作、政府與政府間對話的雙邊關係居多，對於這次美國有意願跳出來以籌組供應鏈聯盟真的少見。因此台灣政府當然樂觀其成，也認為這樣的多邊合作沒有違背過去政府供應鏈政策，對於這套行政命令採正向樂觀思維。

美國在台協會 經濟部 半導體

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