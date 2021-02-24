台灣綠電應用協會成立 友嘉總裁朱志洋出任首屆理事長

在組織醞釀期間即廣受國內外產業和媒體矚目的TAGET台灣綠電應用協會，今(24)日在外貿協會董事長黃志芳見證下正式成立，首屆理事長由台灣工具機產業龍頭友嘉集團總裁朱志洋擔任。

朱志洋宣示，面對普遍要求產業應用綠色電力的時代到來，邀請作為綠電市場買方的產業界、綠電開發商(賣方)、綠電售電商及更多的綠電市場參與者，以TAGET綠電應用協會作為討論空間和互動平台，共同促進完善的綠電市場機制，並且研擬凝聚產業和各界共識的能源轉型路徑藍圖。

目前，台灣綠電應用協會成員包括友嘉集團、哥本哈根基礎建設(CIP)、皇田、韋能能源、上緯集團旗下海龍離岸風電、日益能源及菁華工業等公司。

朱志洋指出，台灣產業發展已進入必須面對能源轉型的新階段，綠電的市場化和使用綠電將是大勢所趨，產業界必須勇於探索和嘗試，即使是再生能源開發業者，也要從過去仰賴政府補貼的商業模式，轉向能在綠電市場存活的模式，接受市場對綠電成本及實際價值的嚴格考驗。

目前，已有許多企業發現，由於國際品牌和市場對於使用綠電的要求、政府對用電大戶的法令規範、或者是基於企業自身的社會責任與公司治理ESG評估需要，必須要儘快的買到綠電。

但是台灣的綠電市場尚處在發展階段，不但極缺乏綠電市場「買方」的聲音，甚至很多再生能源業者對綠電市場也相當陌生，甚至有抗拒心理，擔憂綠電市場化之後就會失去政府的補貼，導致對綠電的市場化大家都是「被動的接受」，缺乏主導綠電應用發展的完整策略藍圖。

事實上，綠電催生出的新型態工業科技，包括電動車、零碳智慧工廠和零排放建築技術等，必然將成為台灣新世代的競爭力。

朱志洋說，他將帶領綠電應用協會廣納產業對綠電的需求聲音，提出對於完善市場機制的建議、推動綠電在產業的廣泛應用、促進能源轉型，並且協助更多對環境友善的綠電計畫能得到買方支持，透過綠電市場凝聚買賣方共識，以綠電推動環境永續發展。

朱志洋並向政府建言，希望到2025年時，全台元宵燈會都能以綠電來點燈，辦全世界「最綠的燈會」，建立綠電應用和文化與科技結合的典範。

由於台灣綠電應用協會先前已輔導過菁華工業、美光半導體等大廠購買綠電的建議策略，今天成立大會上冠蓋雲集，主要工商團體包括工商協進會、全國工業總會、電機電子工業同業公會、台灣機械公會、國際經濟合作協會均到場致意。

業界一致期待，綠電發展成為產業的助推器而不是阻力，讓產業能藉由綠電減碳並展現企業的社會責任，與在環境、社會及公司治理的表現，共同推動能源轉型及社會環境的守護決心。

美國綠電市場的先行推動者「資源解決方案中心(CRS)」與台灣綠電應用協會成為合作伙伴，今天也在現場以視頻祝賀TAGET正式成立，並期待未來能與TAGET協同發展。

綠電應用協會秘書長許博涵表示，在協會的努力推動下，未來的國際合作對象將包括成員涵蓋許多大型日本商社的日本氣候領導伙伴(JCLP)、中華經濟研究院(RE100)，以及美國的再生能源買方聯盟(REBA)，使綠電應用能得到越來越多的企業支持。

例如菁華工業成為繼台積電（2330）之後，台灣第六家的RE100企業，更是亞太地區第一家可以作出明確RE100承諾的紡織廠，蛻變成為綠色領導產業。