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台灣綠電應用協會成軍 企業大老齊聚談綠電發展

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

台灣近年來積極發展綠能，為引領產業發展，「台灣綠電應用協會（Taiwan Association of Green Energy Transition，TAGET）」今（24）日成軍，由友嘉集團總裁朱志洋出任首屆理事長。朱志洋表示，綠電必然將成為台灣新世代的競爭力。

朱志洋指出，透過總統蔡英文對綠電發展的重視，台灣綠電的使用一定可以在全球名列前茅，以近年來積極推動的離岸風電為例，2025年台灣離岸風電的發電量將把日本遠遠拋在後面，這都是因為政府看到台灣得天獨厚的環境優勢，以及新能源對國人健康有很大幫助。

台灣綠電應用協會（TAGET）今日上午舉行成立暨會員大會，多位企業大老應邀致詞，為台灣發展再生能源提供建言。

工商協進會理事長林伯豐表示，由於氣候變遷，發展綠色能源已是世界潮流，全球已經有154個國際知名品牌加入RE100的倡議，台灣是個以出口為導向的小型經濟體，必需順應此趨勢，才能爭取海外訂單，加入國際供應鏈。

林伯豐並進一步建議政府，應積極完善綠電交易平台的機制、放寬工業區設置綠能容積獎勵額度達5%，並建置太陽能板的廢棄物回收機制。同時，台玻（1802）集團也將配合政府政策，預計投資五億元於工廠屋頂設置太陽光電發電設備。

台灣電機電子工業同業公會理事長李詩欽表示，公會向經濟部提出12項建言，首項就是跟永續環保相關，建議政府應將儲能系統納入相關法規，與再生能源相輔相成，此外公會也建議減少再生能源法規限制。

至於第12項建言，則是關於國家發展離岸風電，李詩欽表示，國內離岸風電要有自主能力，應著重於技術能力，才能將離岸風電生根在台灣，讓台灣的綠電有著自給自足的國際競爭力。

關於台灣綠電的發展，台灣機械公會理事長柯拔希強調，政府應由產業拉動設備業，才能把綠電變成供應鏈，進而永續發展。以2020年防疫很重要的口罩為例，正是因為有機械業、工具機的協助，才能很快的建立起口罩的生產線。因此，綠電的應用也必須結合設備業，產業支持設備業的發展，讓設備業作為產業發展的基礎，雙方變成合作夥伴，這才是綠電運用的根本。

綠電 離岸風電 再生能源

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