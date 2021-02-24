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上半年恐無國旅補助 林佳龍：振興以轉型創新為主

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
政府經費有限，上半年恐無國旅補助。 圖/觀光局提供
政府經費有限，上半年恐無國旅補助。 圖/觀光局提供

春節過後國旅淡季來臨，政府刺激國旅是否會再祭出優惠補助措施，引人關注，交通部長林佳龍今（24）日表示，觀光局提出今年第2季支持觀光業的相關方案，交通部已要求重新檢討，希望下一階段以「轉型、創新」為主，而非再投以國旅補助或營運補貼等。換言之，今年上半年恐怕不會有國旅補助方案。

觀光局今日於集思交通部國際會議中心舉行「2021 年觀光節頒獎典禮」，林佳龍致詞時表示，受到新冠肺炎影響，觀光業位於海嘯第一排，損失慘重，所幸政府與民間合力，從被動到主動應變，以五大點展望未來，包括準備有做、防疫有成、紓困有效、振興有感、轉型有望，觀光業將可前進至海景第一排，逐步回升。

對於仍無法出國旅遊，觀光業僅靠國旅支撐，目前處於觀光淡季，政府是否會再思考以補助措施來刺激國旅，引人關注，林佳龍接受媒體聯訪時說，交通部先前的紓困振興3.0實施到6月，後續是否再有經費實施，須由行政院評估，如有紓困4.0方案，交通部會積極爭取。

他接著說，觀光局已提出今年第2季支持觀光業的方案，但交通部要求重新檢討，希望下一階段的振興是以「創新與轉型」為主，至於營運補貼，則有向勞動部提出員工培訓計畫。

觀光 林佳龍

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