邊境管制衝擊服務業！無薪假微升至394家、4,158人
勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前全體行業實施無薪假有394家、4,158人，農曆年後增加50家、455人，服務業無薪假情勢上升，反映新冠肺炎疫情和邊境管制對勞動市場衝擊仍在。
這期無薪假統計，以服務業增加較多。其中，批發零售業實施無薪假家數再度破百，目前有107家、696人實施無薪假，農曆年後增加12家、165人。
目前運輸及倉儲業有38、1,022人實施無薪假，農曆年後增加10家、101人，人數再度破千。
住宿餐飲業現有11家、143人實施無薪假，農曆年後增加3家、54人。支援服務業（含旅行社）則有101家、783人實施無薪假，較上周增8家、19人。兩業皆呈微升之勢。
勞動部統計指出，製造業目前有81家、1,235人實施無薪假，較上一期家數增加3家，38人。
其中，向來為無薪假重災區金屬機電業，目前實施無薪假有40家、573人，顯示農曆年後增加1家、人數則減8人。
民生工業現實施無薪假有16家、241人，農曆年後減1家、12人。化學工業則和上一期持平，現實施無薪假有14家、86人。
值得注意的是，製造業四大業中，僅資訊電子工業無薪假情勢上升，現有11家、335人實施無薪假，農曆年後增加3家、58人。
勞動部官員表示，因國外疫情險峻，邊境管制持續，航空運輸和旅行社很難不受影響。製造業近來景氣和出口皆有好轉，雖有部分廠商實施無薪假，但變動不大。
勞動部表示，本次無薪假增加50家，人數增加455人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休9日至12日。
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