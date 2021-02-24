多明尼加列入租稅黑名單 KPMG提醒台商勿游走免稅天堂

歐盟於22日頒布最新版本的租稅不合作國家名單，巴貝多（Barbados）成功除名，多明尼加（Dominica）則被新增到黑名單中。土耳其經多番交涉，終獲再次延長改善期限至本年5月底，需持續提升其租稅透明度及資訊交換，目前尚維持在觀察名單當中。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理任之恒提醒，雖然台商常用的開曼群島、BVI及百慕達三地尚未被入列，然於歐盟議會1月的內部討論中，早已引起軒然大波。不少會員國均抨擊，歐盟頒布的租稅黑名單與民間機構大相逕庭，未能涵蓋大部分低稅率國家，過程亦缺乏透明性及公開諮詢，整體而言，公信力十分存疑。

任之恒表示，隨著全球經濟體系趨向數字化發展，歐盟內不少聲音認為，單以經濟實質立法的方向消弭租稅天堂所造成的有害租稅競爭，已不合時宜。部分成員國提議應該參照BEPS 2.0行動方案的精神，訂定最低有效稅率標準，甚至對所有法定稅率為零的國家或地區，自動列入租稅黑名單。

任之恒認為，此舉茲事體大，稍一不慎可能引起國際資本市場動盪，短期內未必付諸實行，更似宣示意味。不過，這些境外地區未來在經濟實質或其他法令監管上，必定越趨嚴厲，台商務必謹慎應對，不可心存僥倖。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師林棠妮舉例，此前因應經濟實質規範，台商不可通過這些境外地區進行轉單或收取服務費等交易，便轉移陣地至香港或新加坡等地。林棠妮提醒，後續如能實際上建置經濟實質，進而在這些地區納稅或爭取享受其他財稅優惠政策，固然是好事；但最怕台商重組交易流後，又在這些地區主張離岸免稅，便如同從一個避稅天堂轉到另外一個避稅天堂，而沒有實際上的經濟實質，在本質上針對此收入還是沒有找到一個地區繳稅。

林棠妮提醒，除了法定營所稅稅率為零之地區外，香港、新加坡、荷蘭及盧森堡等地亦於歐盟議會中被點名關注；而離岸所得免稅制度亦早被歐盟釘上。配合各國對於移轉訂價的查核雷厲風行，加上移轉訂價文檔的披露以及交換制度日漸成熟，無根台商必須找對地實際落地繳交應負擔的稅負，才是長遠因應之道。