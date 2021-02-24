永豐銀打造新北最大屋頂光電 累計合作廠年供電13億度

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

永豐金控（2890）子公司永豐銀行深耕綠色金融再添佳績，成功協助開陽集團打造新北市單一案場最大屋頂型太陽光電系統，裝置容量達2 MW（百萬瓦）。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，屋頂型光電扮演台灣發展再生能源的關鍵角色，目前旗下合作的光電廠中，約八成為屋頂型、每年可供應約13億度電力；伴隨市場持續成長，期望攜手更多企業打造綠色工廠，開創台灣太陽能電力新紀元。

歐陽子能表示，統計顯示全台太陽光電占再生能源發電總裝置容量超過五成 。太陽光電設置類型包括屋頂型、地面型、水面型或建築整合型等，其中，屋頂型光電系統可協助建物防水隔熱、節省室內空調耗電、降低遠距傳輸的能源耗損等多項好處，一地多用且最大化土地貢獻度，成為政府推廣重點。

永豐銀行指出，截至今年1月，該行融資合作的太陽光電廠總數達4,657座，發電裝置容量約1.47 GW（百萬瓩）、融資餘額416億元。協助開陽集團打造的新北市最大屋頂型光電系統，估計一年發電量約200萬度，足以供給500戶一家四口基本用電量，同時減少約1,050噸二氧化碳排放量，相當於106公頃、約四座大安森林公園的造林效益；永豐銀行將持續協助台灣能源轉型，建構永續家園。

太陽光電 永豐銀行

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