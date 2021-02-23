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綠委反映公共建設缺工 蘇貞昌指示相關部會應處

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院蘇貞昌今（23）日宴請黨籍立委，對於席間有立委反映公共建設缺工問題，行政院政委兼發言人羅秉成表示，我國去年經濟很活絡，因此也要成市場競爭、工人需求量較大，蘇揆有特別交代就此請相關部會應處。

蘇揆今日於本會期初最後一梯次宴請民進黨黨籍立委，出席者包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、政委羅秉成、黨傳總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政，以及立委莊瑞雄、莊競程、范雲、楊曜、何欣純、黃秀芳、吳玉琴等。

柯建銘受訪時轉述表示，本次餐敘蘇揆感謝黨團成員一直以來的支持，大家交換很多意見，氣氛也很融洽。他說，蘇揆也強調，過去在威權時代，只要罵國民黨就會有選票，但現在時空環境已經不一樣了，必須要有政績。

柯建銘轉述，蘇揆說很重要的就是「覆巢之下無完卵」，因此要有政績，就是要團隊要會做事。柯建銘表示他認為蘇揆團隊的會做事、有效率是有目共睹，蘇揆也指出未來要爭取選票和過去不一樣，要落實一些政策。

柯建銘也提及，席間包含羅致政也提到關於現在缺工問題蠻嚴重的，這是很實際的問題，要如何解決要趕快，很多問題都有很多不同意見。

對此，羅秉成餐敘後受訪表示，蘇揆在席間聽到立委反映，因委員來自基層，了解地方需求，反映在若干公共建設上，有些個案有流標情形，因素很多，可能是標案設計的投票條件過嚴，或因時間變遷，導致工資或物料上漲，因此要用經費補足。

羅秉成表示，我國去年經濟成長率達3.11%，在全球國內生產毛額（GDP）前30大國家中居冠，經濟很活絡，因此許多地方、私人機構或民間營造也有需工，在此情形下市場競爭造成工人需求量比較大，這也是自然的事。

羅秉成說，席間立委有提醒公共建設可能因缺工受到影響，行政院會予以注意，蘇揆也特別交代，就立委這個意見，會請相關部會應處。

羅秉成 柯建銘 羅致政

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