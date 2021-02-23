說明育兒政策 蘇揆：為年輕夫妻及家庭減負擔、增福利
行政院長蘇貞昌今（23）日出席「新竹市高峰非營利幼兒園啟用典禮」時表示，政府正逐步實現蔡英文總統「0-6歲國家一起養」的政策願景，國家非常重視年輕父母的需要，不僅增加補助、降低家長繳費額度，也提高津貼。
蘇揆說明，像是0至未滿5歲的育兒津貼，現行為每個月2,500元，今年8月將調高為每個月3,500元、明年8月更調升至每個月5,000元；而0-6歲幼托經費將從2016年的154億元，增加到2023年的850億元。他強調政府要以實際力量及資源支持年輕夫妻及家庭，「減負擔、增福利」，要讓家長放心，年輕人能「敢婚、願生、樂養」。
蘇揆表示，在「增福利」方面，無論是自行照顧或讀私立幼兒園，0至未滿5歲的育兒津貼，將從每個月2,500元，今年8月調升至每個月3,500元，後年8月則再調高至每個月5,000元。
蘇揆說明，在「減負擔」方面，就讀公立、非營利及準公共幼兒園者，今年8月起就學費用每個月減1,000元，明年8月每個月再減500元，最多只要繳每個月3,000元。他舉例，以高峰非營利幼兒園來說，現在每月繳費上限為3,500元，今年8月調降至每個月2,500元，明年則調降為每個月2,000元。
蘇揆指出，「0-6歲國家一起養」是蔡總統政見，蔡總統上任後，中央下定決心投入經費，將0-6歲幼托經費從2016年的154億元，提升至今年557億元，預估到後年將增加到850億元，以經費落實政見，並非空口講白話。
蘇揆強調國家重視年輕父母的需要，政府以實際力量及資源支持年輕夫妻及家庭，落實政策。他說，今日到訪的高峰非營利幼兒園設計相當新穎，中央補助超過5,300萬元，並增加就學員額，從90位增加至150位，以實際經費改善環境，政府政見不僅在新竹市「兒童城市」實現，未來也將全國同步。
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