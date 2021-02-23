台灣蓬勃發展的產業有哪些？網點名「2行業」：全世界都知道

世界各國都有其主力產業聞名國際，對此有網友好奇台灣哪些產業處於蓬勃發展，並舉出其他國家的盛行產業，貼文掀起眾人熱議，其中有「2大產業」被最多人點名。

原PO在PTT發文表示，台灣目前有什麼產業是明顯有發展的，生技、運動、藝術、流行文化、金融、基建、軍武、手機、學術、乃至電競，以上這些好像都在沒落中或是元年階段，反觀他國卻是致力求新求變。

原PO提到，「中國有手機、電動車、高鐵、無人機，南韓則是造船、核電、流行文化，印度也有生技製藥，台灣不少產業只是曇花一現，有台灣明顯發展的行業嗎？像1990年棒球或是2010年HTC那種的」。

貼文一出，網友認為半導體和房地產營建業是台灣最蓬勃發展的行業，「半導體，護國神山台積電」、「台灣最強就半導體」、「半導體，全世界都知道的」、「房地產，政府跟業界都有投資」、「半導體跟房地產賺到數錢笑哈哈」、「房地產+1」。也有網友提到「台灣的IC設計世界第二，另外還有筆電、石化、機械母機、機械零件、被動元件」，都算是拿得上檯面的強勢產業。