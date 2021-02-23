快訊

還剩2組等你搶 春節大紅包中獎號碼出爐了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣蓬勃發展的產業有哪些？網點名「2行業」：全世界都知道

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「台灣哪些產業處於蓬勃發展」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
有網友好奇「台灣哪些產業處於蓬勃發展」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

世界各國都有其主力產業聞名國際，對此有網友好奇台灣哪些產業處於蓬勃發展，並舉出其他國家的盛行產業，貼文掀起眾人熱議，其中有「2大產業」被最多人點名。

原PO在PTT發文表示，台灣目前有什麼產業是明顯有發展的，生技、運動、藝術、流行文化、金融、基建、軍武、手機、學術、乃至電競，以上這些好像都在沒落中或是元年階段，反觀他國卻是致力求新求變。

原PO提到，「中國有手機、電動車、高鐵、無人機，南韓則是造船、核電、流行文化，印度也有生技製藥，台灣不少產業只是曇花一現，有台灣明顯發展的行業嗎？像1990年棒球或是2010年HTC那種的」。

貼文一出，網友認為半導體房地產營建業是台灣最蓬勃發展的行業，「半導體，護國神山台積電」、「台灣最強就半導體」、「半導體，全世界都知道的」、「房地產，政府跟業界都有投資」、「半導體跟房地產賺到數錢笑哈哈」、「房地產+1」。也有網友提到「台灣的IC設計世界第二，另外還有筆電、石化、機械母機、機械零件、被動元件」，都算是拿得上檯面的強勢產業。

PTT 台積電 半導體 房地產

延伸閱讀

台灣泡麵霸主是誰？超商店員曝「這品牌」：補貨補最兇

哪種青菜最難吃？ 網友答案一面倒：怎樣料理都沒救

年薪70萬超商店長「親友要她辭職」 網勸留下才是好選擇

拿iPhone 12 pro max「小拇指痛到長繭」 使用者頻點頭認同

相關新聞

台美駐WTO代表會面 官員：美最想推電子商務自由化

中華民國常駐世貿代表日前在駐團辦公室與美國駐世貿代理館長會面，相關官員分析，雙方高階官員「見面了還願意對外透露」，顯見台...

台灣蓬勃發展的產業有哪些？網點名「2行業」：全世界都知道

世界各國都有其主力產業聞名國際，對此有網友好奇台灣哪些產業處於蓬勃發展，並舉出其他國家的盛行產業，貼文掀起眾人熱議，其中有「2大產業」被最多人點名。

何時推紓困4.0？政院：經濟成長狀況良好 做綜合性考量

行政院政委兼發言人羅秉成今表示，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」若有必要延長，應該要這會期提出，需整體考量防...

職災勞工買輔具 勞動部1年最多補助6萬

為協助職災勞工於災後維持基本生活，並早日重返職場，勞動部職安署指出，「職業災害勞工保護法」提供多項補助，包括輪椅、拐杖、...

汽柴油原要漲更兇！不到三月 中油已吸收逾11億元

國內汽油油價今年以來，即使有兩周年節假期凍漲，也已經漲了1.5元，但其實國際油價漲了更多。據了解，2021年2月還沒過完...

宏碁獲S&P Global永續年鑑銀獎

國際評比機構S&P Global最新公布2021永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評鑑結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。