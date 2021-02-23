全球最大海上型太陽能電廠在台灣 首年估發電2.5億度

台灣政府「超前部署」的再生能源政策，促使日本丸紅商社（Marubeni Corporation）在2020年4月收購辰亞能源，整合辰亞能源水上型太陽能電站之技術，與丸紅的全球化管理經驗，發展出融合台日特色的太陽能電站建置方案，目前辰亞能源旗下營運與開發建置中的電站，裝置總容量已超過300MW，包含近期完工的全球最大海上型太陽能電站「彰濱崙尾東一號及二號電站」，總發電量達181MW，首年預計貢獻超過2.5億度的綠電，相當於一年可供7萬2千戶家庭的年用電量。

據悉，辰亞能源在發展每一個太陽能電站，皆以友善土地與最低生態影響為首要設計原則，並延請專業人才落實完整的環境社會管理政策。建置期間會從生態環境、水文特性以及社會影響等各個關鍵項目進行評估；完工後也會持續對環境、發電模組及錨錠設備進行監控管理，以優化發電效率及確保將對環境的影響控制到最低。

辰亞能源董事長目賀田好弘表示，台灣政府推出前瞻且明確的綠能政策及相關配套措施，加上定期且透明的穩定的躉售電價，是外國開發商有信心持續將資金投入台灣的最主要原因。工業局方面，積極及友善的招商態度，是吸引辰亞及丸紅參與「彰濱崙尾東一號及二號電站」標案的主要原因。以辰亞經驗，當有碰到工業區、法規及地方議題等相關疑慮及困難時，工業局均主動且不吝於提供辰亞各方面的協助。

至於能源局方面，則是特別在發電事業相關執照申請及政府其它部會的相關溝通上，積極且不畏困難的幫助辰亞排除相關障礙，大大提高了執照許可的申請速度，並讓辰亞取得預期期間的躉售費率。此外，彰化縣政府方面，則是在居民、漁民、環境保護團體等關係人方面，作為辰亞及地方的橋梁，持續協助多方溝通順利且圓滿完成。

最後，目賀田好弘指出，「彰濱崙尾東一號及二號電站」的建置，日前已正式掛表運轉，我方除了體會到台灣友善的投資環境外，亦深表感謝。針對未來台灣投資整體計畫，也將延續太陽能電廠建置之成功經驗，積極配合政府能源政策推動，持續為台灣的再生能源目標貢獻一己之力。