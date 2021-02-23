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興達電廠新建電纜環差 初審一次過關

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

為了提升供電穩定性，台電提出高雄「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環差」，希望新建地下電纜，環保署專案小組今（23）日首度初審此案，委員肯定台電提出的評估資料完整，同意讓此案過關，後續送環評大會確認。這也是長期與環評纏鬥的台電，罕見一次初審就過關。

台電2018年配合能源政策，計畫在興達電廠新建三部燃氣機組，並逐步讓舊燃煤、燃氣機組除役，提出興達電廠更新改建計畫，在台電承諾落實冬季減煤、機組提前除役後，才終於在2019年通過環評審查，並在2019年底正式開工。

台電這次提出此案環差，主要是在檢討供電穩定度後，若按原本僅單一輸電線路，發生鐵塔倒榻或線路損壞時，將無法即時修復，恐產生斷電風險，因此規畫新建161kV輸電線路。

根據台電資料，輸電線路全線長約6.8公里，是沿著既有道路設施，採地下電纜方式，有助於提升電廠電源強韌性、供電可靠度，同時分散風險。

環保署專案小組今日首度召開初審會議審理此環差案，台電強調，已擬定具體減輕對策，將環境影響控制在最輕微程度。

在空品減輕對策上，台電表示將採分段施工，並透過洗掃等方式降低揚塵，施工期間也會持續進行追蹤；此外也回應環委疑慮，評估噪音、生態、景觀、交通、電磁場等影響。

環委認為台電對於環委提出的問題，多數都有具體回應，在經過閉門會議討論後，同意讓此案通過初審，後續補充濕地監測、停工機制後，再送環評大會確認。

台電 電廠 環評

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