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汽柴油原要漲更兇！不到三月 中油已吸收逾11億元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
國際油價回升，國內油價也緩緩漲價，其實根據每周中油的油價發布可知，被中油吸收的幅度、遠比實際漲價幅度的多。 中央社
國際油價回升，國內油價也緩緩漲價，其實根據每周中油的油價發布可知，被中油吸收的幅度、遠比實際漲價幅度的多。 中央社

國內汽油油價今年以來，即使有兩周年節假期凍漲，也已經漲了1.5元，但其實國際油價漲了更多。據了解，2021年2月還沒過完，由於「亞鄰最低價」規則，中油已經吸收了11億餘元，已幾乎是去年全年吸收的四分之一。

國際油價回升，國內油價也緩緩漲價，其實根據每周中油的油價發布可知，被中油吸收的幅度、遠比實際漲價幅度的多，例如本周汽柴油漲了0.5元，中油就吸收了汽油1.2元，與柴油1.8元。

中油表示，汽柴油因「亞鄰最低價」，截至目前為止、短短不到兩個月整，大約已經吸收11億餘元。

由於新冠肺炎疫情，去年油價雖然一時暴跌，但下半年陸續回溫，中油表示，因「亞鄰最低價」規則，去年52周中，有將近30周都「該漲少漲」，全年為此大約吸收了40多億元。同時，燃料油方面，因疫情紓困打七折，也吸收了近30億元。

液化石油氣部分更「有感」，每公斤中油總計幫民眾吸收12.8元，等於每買一桶桶裝瓦斯，中油就幫忙付了256元。中油發言人張瑞宗說，桶裝瓦斯使用的地區多為山區、偏遠地區、管線比較到不了的地方，例如東台灣民眾都使用桶裝瓦斯，用戶大約近300萬戶，比天然氣用戶還多。為了整體政策任務，中油去年吸收了大概百億元、也導致全年虧損兩百多億元。

疫情未歇，除了汽柴油吸收，今年上半年燃料油打八折，中油持續「吞下肚」。中油表示，1月營收大約586億元，稅前純益達16億元，還不到虧損程度，而內部預估2月和1月相差不遠。

中油 國際油價 疫情紓困

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