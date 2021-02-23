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宏碁獲S&P Global永續年鑑銀獎

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

國際評比機構S&P Global最新公布2021永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評鑑結果，宏碁（2353）在電腦、周邊及辦公室電子設備領域中榮獲銀獎，並在參與評比的80多間全球企業之中，以排名第五的優異成績入選，亦為該類別台灣企業的最高評價。2021永續年鑑是依照2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球61個產業、逾7,000家大型企業進行評比排名。宏碁再次受國際肯定榮獲佳績，顯見宏碁持續關注ESG議題，並在內外部推動永續行動，積極的作為讓宏碁在國際評比之中，成為全球指標企業。

宏碁為了鼓勵同仁關懷社會、發揮更大的社會和環境影響力，亦積極回應聯合國永續發展目標（SDGs），用實際行動守護地球。自2017年起，宏碁啟動全球「企業社會責任專案獎」計畫，並在2019年結合「Project Humanity」全球計劃，不僅在員工日常生活中落實永續理念，推動節能、減塑減碳；並運用宏碁的資通訊科技和創新產品，發揮社會影響力。

宏碁公司連續七年蟬聯入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices， DJSI）新興市場指數成分股；並在MSCI ESG 領導者指數，持續獲得AA級殊榮；連續五年入列富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）；去年更獲美國華爾街日報評選為全球百大永續管理企業，彰顯宏碁對環境、社會和公司治理（Environment, Social and Governance, ESG）三大領域的長期耕耘備受國際肯定，也彰顯宏碁公司落實永續經營的能力與決心。宏碁公司企業社會責任報告書自2019年起，同步參照國際標準SASB進行重要議題揭露，該標準指出金融投資者所關注的永續議題。宏碁亦為台灣首波使用SASB標準跟投資人溝通重要議題的科技與通訊類（Technology & Communications Sector）企業。

宏碁 新興市場指數

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