聽新聞
test
0:00 / 0:00
美系外資喊買儒鴻 目標價調高至520元
美系外資最新報告看好儒鴻（1476）三大動能，預估今年營收年增11%，決定調高評等至買進，目標價由354元一舉調高到520元；儒鴻今（23）日開高走高，終場收在440.5元，上漲14.5元，漲幅3.4%。
美系外資認為，美國今年消費支出前景看好、振興經濟方案規模擴大、加上運動服飾品牌庫存回補等三大因素將推升儒鴻的營運表現，預估今年上半年營收將年增27%，全年營收年增11%。
美系外資表示，儒鴻最大客戶Nike營收表現看好，將是儒鴻今年主要成長動能；另一家客戶lululemon去年底銷售表現優於預期，預估也將持續成長，兩大客戶都有助儒鴻的營運表現。
美系外資調高儒鴻今年、明年每股盈餘預估至17.9元、19.2元，幅度分別調高10.9%、7.3%，同時調高儒鴻評等，由原先的劣於大盤表現調高至買進，目標價調高到520元，同時調高。
儒鴻今日以429元開高後走高，一度衝至448元，創下自2019年4月來的新高，終場收在440.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言