美系外資喊買儒鴻 目標價調高至520元

美系外資最新報告看好儒鴻（1476）三大動能，預估今年營收年增11%，決定調高評等至買進，目標價由354元一舉調高到520元；儒鴻今（23）日開高走高，終場收在440.5元，上漲14.5元，漲幅3.4%。

美系外資認為，美國今年消費支出前景看好、振興經濟方案規模擴大、加上運動服飾品牌庫存回補等三大因素將推升儒鴻的營運表現，預估今年上半年營收將年增27%，全年營收年增11%。

美系外資表示，儒鴻最大客戶Nike營收表現看好，將是儒鴻今年主要成長動能；另一家客戶lululemon去年底銷售表現優於預期，預估也將持續成長，兩大客戶都有助儒鴻的營運表現。

美系外資調高儒鴻今年、明年每股盈餘預估至17.9元、19.2元，幅度分別調高10.9%、7.3%，同時調高儒鴻評等，由原先的劣於大盤表現調高至買進，目標價調高到520元，同時調高。

儒鴻今日以429元開高後走高，一度衝至448元，創下自2019年4月來的新高，終場收在440.5元。