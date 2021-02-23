台積電啟動水車載水 王美花：廠商要用最大力氣來節水

水情拉警報！台積電（2330）今（23）日起北中南部份廠區開始執行以水車少量載水。談及水情，經濟部長王美花今日接受媒體訪問時表示，旱災應變中心已經做最壞打算，也希望廠商用最大力氣來做節水措施。

旱災應變中心17日宣布將新竹、苗栗及台中地區的工業節水率提升至11%。當時被問到是否影響到產業產能時，王美花說，經濟部除了呼籲業者節水外，也有透過水資源調度、再生水廠及海淡設施等，希望不讓業者在枯水期受影響。

旱災應變中心指出，按照目前中央氣象局分析，在梅雨季前雨量尚未充足，因為還有好幾個月所以要非常小心應對，因此才會把新竹、苗栗、台中節水目標往上調，與業界溝通，對方均願意去配合，希望可以透過節水、永續利用撐過枯水期。

王美花強調，現在的狀況已經是做了最壞打算，我們的用水預計要到5、6月梅雨鋒面報到後才能解除。