快訊

武陵農場賞櫻爆衝突！交管人員抓狂 拿漆彈槍射遊客車窗

評／美日聯防西南諸島的利器：V-22型鶚式傾斜旋翼機

台積電啟動水車載水 王美花：廠商要用最大力氣來節水

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
圖為科學園區水車示意圖。 記者李珣瑛攝影／報系資料照
圖為科學園區水車示意圖。 記者李珣瑛攝影／報系資料照

水情拉警報！台積電（2330）今（23）日起北中南部份廠區開始執行以水車少量載水。談及水情，經濟部王美花今日接受媒體訪問時表示，旱災應變中心已經做最壞打算，也希望廠商用最大力氣來做節水措施。

旱災應變中心17日宣布將新竹、苗栗及台中地區的工業節水率提升至11%。當時被問到是否影響到產業產能時，王美花說，經濟部除了呼籲業者節水外，也有透過水資源調度、再生水廠及海淡設施等，希望不讓業者在枯水期受影響。

旱災應變中心指出，按照目前中央氣象局分析，在梅雨季前雨量尚未充足，因為還有好幾個月所以要非常小心應對，因此才會把新竹、苗栗、台中節水目標往上調，與業界溝通，對方均願意去配合，希望可以透過節水、永續利用撐過枯水期。

王美花強調，現在的狀況已經是做了最壞打算，我們的用水預計要到5、6月梅雨鋒面報到後才能解除。

王美花 經濟部

延伸閱讀

力推屋頂型光電 王美花：今年積極開展工廠屋頂

首次！美駐世貿代表赴我辦公室 王美花這樣看台美關係

屋頂型太陽光電發展比預期好 經長：2025年設置目標8GW

白宮致函感謝助車用晶片 王美花：還沒收到

相關新聞

出席全球傳動太陽能啟用典禮 蔡英文喊台積電也將加入

蔡英文總統今日上午至新北市樹林出席全球傳動科技公司太陽光電系統啟用典禮並表示，發展綠能是國家未來的重要政策之一，也是企業...

一個30歲團隊在恆春大砍樹 救了熱帶雨林還能賺錢！他們怎麼做？

6年來砍了約12個大安森林公園的樹木，永在林業卻是台灣唯一獲國際永續認證的木材廠。原來當台灣高喊不砍樹，卻拆了東南亞雨林動物的家；永在不但救了瀕危動物，商業模式還被森林系教授讚賞，它的永續解方是什麼？

在商言商論「中美脫鉤」 陳冲：脫鉤也要成本效益分析

美國商會( U.S. Chamber of Commerce)是美國重量級的利益團體。就在拜登就任後，中國新年行將結束時...

陳冲：美中產業脫鉤 台灣應思考戰略

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（23）日指出，2月17日美國商會出具的報告，原是就美國的立場，談中美產業脫鉤...

談藻礁公投 王美花：政府同步穩定供電跟保礁

藻礁公投連署期限將至，經濟部長王美花今（23）日表示，第三天然氣接收站開發相較於國民黨政府時期縮小到十分之一，同時採用友...

力推屋頂型光電 王美花：今年積極開展工廠屋頂

經濟部長王美花今（23）日出席全球傳動太陽光電系統啟用典禮時表示，台灣政府積極推動太陽光電，其中在屋頂光電裝置量比預期的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。