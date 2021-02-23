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出席全球傳動太陽能啟用典禮 蔡英文喊台積電也將加入

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
總統蔡英文（中）、新北市長侯友宜（右二）、經濟部長王美花（右三）等人今日一起出席全球傳動科技公司太陽光電系統啟用典禮。記者張睿廷／攝影
總統蔡英文（中）、新北市長侯友宜（右二）、經濟部長王美花（右三）等人今日一起出席全球傳動科技公司太陽光電系統啟用典禮。記者張睿廷／攝影

蔡英文總統今日上午至新北市樹林出席全球傳動科技公司太陽光電系統啟用典禮並表示，發展綠能是國家未來的重要政策之一，也是企業善盡社會責任，落實環境與公司治理的治標，今年一月用電大戶條款正式上路後，將有300多家企業須在5張內使用至少10%綠的綠電，中央會與地方一起合作，發展綠電。

蔡英文、經濟部長王美花、行政院副院長沈榮津、新北市長侯友宜今日上午一同出席全球傳動科技與開陽集團合作的太陽能光電系統啟用典禮。

蔡英文致詞時提到，綠能是企業落實環境、公司治理及善盡企業社會任的重要指標，在全球也是趨勢，包括Apple、Google等大企業都已加入再生能源倡議組織一百(RE100)的行列，他們都能諾會將產品製程達到百分百使用再生能源，而像國內的半導體大廠台積電也已經加入該計畫，允諾未來會全部使用再生能源來製造產品。

蔡英文還提到，今年1月用電大戶條款上路，已要求國內300多家企業大廠要在5年內使用至少百分之10的綠電目標，當然中央也會協助企業，以此方式保持台灣產品的優勢。

蔡英文認為，提供更永續、潔淨的能源不只是要留給下一代好環境，更能提升台灣產品在國際上的競爭力，我們必須勇往直前，全力來推廣再生能源。

王美花表示，台灣2016年來在發展綠電上碰到許多阻礙，但政府都一一克服了，今年用電大戶條款上路後，許多科學園區的廠商都來與政府交流，討論要怎麼設置綠電，經濟部將會站在第一線，協助各企業成功設置綠電設備，完成轉型。

侯友宜強調，新北市已積極打造一個綠能永續的城市，太陽光電是我們能源轉型中很重要的一個項目，此次的案子能幫助我們發展到兩百萬瓦的太陽光電，對新北市每年要成長10個百萬瓦的目標是相當重要的，新北會盡全力與中央合作，讓台灣綠能發展與國際接軌，不讓缺電影響產業發展。

太陽光電 綠電 蔡英文

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