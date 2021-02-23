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談藻礁公投 王美花：政府同步穩定供電跟保礁

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部長王美花。記者黃有容攝影／報系資料照
經濟部長王美花。記者黃有容攝影／報系資料照

藻礁公投連署期限將至，經濟部長王美花今（23）日表示，第三天然氣接收站開發相較於國民黨政府時期縮小到十分之一，同時採用友善工法，更是避開了藻礁區，「不要誤會了，我們（政府）絕對是同步在做穩定供電的同時，也去 做最大力氣去保護我們的藻礁。」

王美花表示，政府為了加速能源轉型，因此需要使用天然氣及再生能源，確保台灣民生、工業用電可以穩定發展，並可以響應全球減碳目標。她說，三接工程是為了穩定供氣給大潭電廠，確保北部地區的穩定供電。

另外，針對核二廠一號機提早除役，王美花解釋，目前一號機使用過後的燃料池貯存容量不足，因此提早半年除役也是沒辦法。但政府都有因應措施，所以更需要積極確保天然氣發電的穩定性。

王美花 供電 國民黨

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