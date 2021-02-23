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力推屋頂型光電 王美花：今年積極開展工廠屋頂

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部長王美花。報系資料照
經濟部長王美花。報系資料照

經濟部長王美花今（23）日出席全球傳動太陽光電系統啟用典禮時表示，台灣政府積極推動太陽光電，其中在屋頂光電裝置量比預期的好，今年將會集中推動在合法及臨時工廠的屋頂，預計裝置容量可達1GW（十億瓦）

王美花致詞表示，政府努力推動光電及離岸風電等再生能源，其中光電經過多年努力已經成長四倍，去年夏天最熱時間，更是貢獻用電量的6%。她也補充，今年元旦上路的用電大戶條款後，證明綠電需求跟商機是存在的，因此台灣要符合國際需求，就需要更加努力。

王美花說，這次全球傳動所裝置的光電約為2MW（百萬瓦），接下來還需要推動更多廠商布置屋頂型光電。她提到，台灣合法廠商共有9.3萬家，另外，透過《工廠管理輔導法》合法化的臨時登記工廠也將可以裝置光電板，預計可達到裝置容量1GW。

王美花也說，屋頂型光電雖然比較沒有爭議，但是很多容量太少讓光電開發商覺得無利可圖，因此政府也積極提出「聯合標租」方式，整合案場一起參與。

王美花受訪表示，全球傳動太陽光電系統是目前雙北地區最大的單一屋頂型光電，除了可以發綠電外，也能為工廠降溫，更能讓全球看台灣在能源轉型的努力。

新北市長侯友宜表示，新北市大力推動節能減碳與再生能源發展，成果深受中央及民間肯定，新北市不只是北部第一個辦理公有案場標租設置太陽光電的縣市，也是全台第一個在公有建物上導入公民電廠機制的地方政府，透過許多全國首創的措施，積極響應中央能源政策，大力推動太陽光電發展。

新北市經發局表示，全球傳動是新北市政府與國有財產署合作招商，成功投資新北之企業，其基地開發面積4.65公頃，投資金額18.27億元。該公司更進一步響應綠能政策，與開陽集團合作設置超過2,000瓩太陽光電系統，預計年發電量達190萬度以上，相當於500戶3至4人的小家庭1年的用電量

未來新北市目標每年能增加至少10,000瓩以上的太陽光電設置量，除了民間業者自主響應外，新北市也推出「新北市綠能屋頂全民參與計畫」，由市府遴選優良太陽光電廠商，於企業屋頂出資設置太陽光電，企業免出資，還能分享太陽光電廠商售電利潤，歡迎有意響應再生能源發展的企業踴躍參加。

太陽光電 王美花 再生能源

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