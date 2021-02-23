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屋頂型太陽光電發展比預期好 經長：2025年設置目標8GW

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部長王美花。記者鍾泓良攝影／報系資料照
經濟部長王美花。記者鍾泓良攝影／報系資料照

經濟部長王美花今（23）日表示，屋頂型太陽光電的推動比預期好，因此從原本的3GW、6GW，現在確定2025年前必須完成8GW的設置目標。今年的太陽光電推動重點在工業屋頂，經濟部統計，合法廠商約93,000家，合法工廠的屋頂型太陽光電今年預計將達到800MW，並計畫臨登工廠也要來發展屋頂型太陽光電，並在未來幾年達到200MW的目標。

王美花今日參與「新北樹林產業專區太陽光電系統啟用儀式」，她表示，這個案場是新北地區最大的單一屋頂型太陽光電，對於推動太陽光電有著非常好的示範效果，而這個案場的獲配容量為2MW。

王美花指出，工廠的屋頂設太陽光電，不僅可以降溫，還可以看到企業的綠能政策，對於政府的能源轉型有很大幫助，今年經濟部會推非常多的太陽光電，包括屋頂型和地面型。其中，公部門和產業的屋頂型太陽光電更是大量推展的方向。

王美花並進一步指出，近年來台灣推動再生能源，目前二大塊就是太陽光電和現在積極建設的離岸風電。其中，太陽光電經過這幾年來的努力已成長了四倍，2020年夏天最熱的時候，太陽光電貢獻了6%的用電量需求。因此，現在尖峰用電恐怕已經不是夏天的中午，就是因為有來自太陽光電的貢獻。

王美花表示，為加速推動工廠屋頂型太陽光電的設置，將讓開發商採聯合標租方式，不要讓開發商覺得小不好做。

同時，經濟部也提供新竹以北地區在推動太陽光電躉購費率加成提高至15％的誘因，主要就是為鼓勵北部地區也來設置太陽光電，因為參考國外經驗，天氣寒冷的國家也是有設太陽光電，因此北部還是可以設太陽光電的。

此外，王美花也提到，由於2021年1月用電大戶條款正式上路，條文規定，用電5000瓩以上大戶五年內需建置10%綠電。因此，經濟部已開始和非常多科學園區內的廠商密切交流，討論如何設置綠電，且綠電商機非常多，台灣若要符合國際上綠電再生能源的要求，一定要更努力來做，讓太陽光電、離岸風電，以及科技綠電持續發展，並可促進另外的經濟成長和轉型。

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