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投資級債動能降溫 但續為債市之首

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國紓困方案進展正面、歐美疫情趨緩，市場預期景氣回升加快，利率及通膨上升壓力增加，債市近期承壓。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周投資級債市資金淨流入約62.1億美元，高收益債與新興市場債資金則呈小幅淨流出狀態，分別流出約為5.3與3.2億美元。

安聯投信指出，民主黨推動的1.9兆美元紓困方案進展順利，加上美國疫苗施打狀況持續有所進展，目前約以每日新增150萬劑速率前進，市場對經濟復回到正軌期待樂觀，市場風險指標美國十年期公債殖利率上周升至約1.34%水準，為過去近一年以來新高。

觀察上周債券市場，各式債券資產多走跌，其中公債如全球政府債券與美國政府債券指數單周皆下跌約0.80%左右，美國與全球通膨連動債跌幅逾1.4%；信用債跌幅則是明顯較低，其中又以高收益債優於投資級債，表現相對抗跌。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，從年初以來，雖歐美一度因新年假期人流使得新冠肺炎確診數量上升，但隨著大規模疫苗施打與隔離措施的持續推動，近來新增確診數已明顯下滑，疫情對市場影響力下降；此外，由於民主黨在美國國會兩院皆占多數，拜登政府推動的最新紓困案有望在3月正式過關，更增加市場對景氣與經濟回升的樂觀情緒。

許家豪表示，在景氣回升速度可能加快下，市場對於通膨預期逐漸升高，加上去年同期低基期影響，未來3個月通膨恐明顯走升，美債利率揚升壓力加大，而在利率上漲的同時，信用利差將持續緊縮，故在債市投資建議上，信用債資產將優於利率型債券。進一步分析，許家豪指出，信用債中高收益債與新興市場企業債因為當前債券市場中能提供相對較佳殖利率、以及仍有利差收斂空間者，其中又以亞洲高收益債更為明顯，值得追求收益的投資人留意。

從市場面來看，許家豪表示，對於新興市場債影響的主要因素包括了美國股債及新興市場貨幣等市場波動度。觀察VIX波動指數，雖前段時間因美股散戶與對沖基金對作事件升高，但近來在事件落幕以及財政政策支持下已恢復平穩，加上新興市場當地貨幣波動也持續降低，皆有望對新興市場債券帶來支撐。

展望後市，許家豪指出，對於利率的彈升目前已是市場共識，但接下來應關心的是利率的上升速度；在觀察指標上，許家豪建議可以利率波動度（MOVE）做為觀察指標，若MOVE未來持續從低點反彈，則應適度調整利率債配置，並同時縮短債券存續期，降低投資組合受到利率彈升期間的衝擊。

債券 新興市場

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