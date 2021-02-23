彭博：美股高檔震盪 全球股票型ETF較獲青睞

財政刺激政策期待及通膨預期走揚推升美國十年公債殖利率升至一年高點，壓抑史坦普500指數三週來首度收黑，所幸美歐央行利率會議紀錄顯示寬鬆政策將延續，加上近期採購經理人指數優於預期，發揮下檔支撐，全球股市上週微幅收低。

依據彭博資訊統計，截至2021/2/19過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入198億美元，其中主要流入全球及美國股票型ETF，近週資金分別淨流入86億及74億美元，新興市場近週資金淨流入14億美元，中國、亞太及日本股市ETF近週則分別流入1.5億、1.1億及1億美元，拉美持平，東歐小幅流出，歐洲股票型ETF則淨流出6億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國公債殖利率被視為是金融資產定價之錨，今年來美國引領全球公債利率急速揚升，成為金牛年開春行情的一大驚喜，也引發資產價格調整壓力。觀察美國十年期公債殖利率從去年底約0.9%水準彈升至1.33%，背後主要是由通膨預期所驅動，抗通膨債市反映的損益兩平預期通膨率自1.98%升至2.16%，名目利率扣除通膨預期後的實質利率自-1%升至-0.8%左右，實質利率仍為負值顯示金融環境依舊寬鬆。

此外，根據摩根士丹利證券統計，1998年以來在通膨及實質利率上揚期間，全球股市及美國高收益債聯袂收紅，平均週漲幅分別為1.2%及0.9%，尤其若利率及通膨上揚反映的是對經濟成長的期待，有助抵銷利率上揚對股票本益比的負面影響。預期隨著春季氣溫回暖及多國加速疫苗施打，全球疫情舒緩下多國將重啟經濟，輔以去年Q2低基期效應，看好全球經濟上半年強健復甦，溫和通膨有助提振具備定價能力的循環類股獲利前景，有助風險性資產多頭續航。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，展望2021年，隨著疫苗施打，先前被抑制的需求獲得釋放，經濟增長及消費支出可望加速。目前股市評價正逐漸接近所謂的公平價值，因此，未來股市回報主要將由獲利成長所驅動。我們將持續關注疫苗施打進度以及新變種病毒可能造成的經濟停滯風險，疫情及疫苗進度將牽動經濟成長速度，進而影響通膨以及利率，是今年甚至2022年我們將密切關注的指標。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾認為，整體新興市場相對美股評價目前仍有三成折價水準，然而新興市場在科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，這些企業值得被賦予更高的評價水準，因此預期在資金充沛環境與美股評價面偏高的情況下，評價面優勢將會是驅動新興股市2021年表現優於美股的重要動能。