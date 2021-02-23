安聯環球投資推動ESG盡責治理 聚焦薪酬、董事會運作

新冠肺炎疫情不但重新喚起全球對於永續投資的重視，更進一步成為推動投資與永續發展的ESG(環境、社會和治理)的關鍵推手。有鑑於薪酬相關提案在2020年持續為全球爭議較大的領域，安聯環球投資近年來仍持續聚焦在檢視投資對象的企業薪酬、如何提升董事會運作的健全性、倡議推動股東提案權，並且大力支持股東在環境、氣候及人權相關領域的股東決議等議題。

全球最大的主動式資產管理業者之一安聯環球投資近日發布一份關於2020年針對逾10萬個由股東及企業管理團隊所提議案進行投票行為的年度分析報告，相關數據顯示全球在企業治理標準間，仍存在著不小的差距。英國在企業治理標準上已連續4年保持領先地位；日本及美國則相對落後。

根據安聯環球投資調查，在2020年內，安聯環球投資總共參與全球共10,183場股東大會（2019年為9,532場），並在72%的會議中（2019年為77%），對至少一個議程項目投下反對、保留或棄權票，以及對於23%的決議（2019年為24%）表達反對的態度。上述數據和參與投票會議數量的增加，皆展現安聯環球投資在此領域的高度活躍性、全球一致的盡職治理準則，以及藉由細審視每一個提案，表達對於被投資公司無法符合期待、履行其應為客戶利益而行事義務等相關提案，投下反對票的意願。

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen表示：「代理投票不但在我們的盡職管理流程中扮演重要的角色，對於安聯環球投資作為一個主動式資產管理者的角色也至關重要。我們的投票是針對一整年研究以及持續與公司對話互動的成果，並使我們可以藉由投票來向公司保證及強調我們的觀點與期待，保護與增進客戶的利益。」

2021年對公司薪酬政策的實施帶來考驗

該報告指出，在2020年，薪酬相關提案持續為全球爭議較大領域。過去一年，安聯環球投資對49%相關提案投下反對票（2019年為48%），主要原因在於相關計畫缺乏確切具挑戰性目標，以及在績效KPI與實際目標上的透明性等問題。截至2021年，因新冠肺炎疫情的影響，安聯環球投資已調整其代理投票指導原則，並特別針對企業若收到大量來自政府補助、大量裁員或非出於監管機關規範而削減股息等情事時，對相關提案逐一審查。

Matt Christensen指出，「考量到新冠肺炎疫情對代理投票及與公司互動帶來的影響，2021年對落實公司薪酬相關政策將會是考驗，特別在目標設定、績效股計畫，以及確保相關薪酬計畫可以真實反應疫情對總經環境帶來的變化等面向。」

降低環境與社會風險

對安聯環球投資來說，在環境以及社會方面議題的投票是盡職治理中非常重要的一部分。該報告指出，在2020年間，安聯環球投資展現對相關股東決議的強力支持，包括支持九成的改善氣候變遷、永續相關提案，以及百分之百支持關於社區環境影響的提案。除此之外，安聯環球投資也高度關心人權議題，投票支持約95%的相關提案，其中含括改善公司內人權標準或政策等任何此領域內的項目。

提升董事會素質 （推廣與促進高質量的董事會）

報告也指出，儘管在董事相關的提案投票數據略有降低（2020年為26%；2019年則為27%），安聯環球投資對於維持一個健全且平衡的董事會仍持續有高度的關注，其中包括過度兼任問題，並針對幾間董事會或委員會因較長任期、或身為大股東代表而缺乏足夠獨立性的公司投下反對票。我們完全支持公司治理相關的股東決議、百分之百支持所有要求獨立董事會主席的提案，並對於改善被投資公司治理實踐、強化股東權益的股東提案皆表支持。