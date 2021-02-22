供水短缺 世界華商經貿聯合總會發起送愛心到德州

美國總統拜登宣布德克薩斯州進入「重大災難」狀態。雖然全州已恢復供電，但上千萬人依舊難以獲得足夠用水德州環境質量委員會執行主任托比·貝克（Toby Baker）表示：由於電力不足、管道凍結、某些時段使用率高，我們收到的用水問題報告越來越多。本災難導致全美國至少70人死亡。 僅在德克薩斯州，就至少有20人死亡。目前該州超過一半的居民面臨供水短缺問題。對於很多家庭來說，這可能會變成一個非常不堪的局面，特別是對於那些生活在郊區的家庭，德州總人口有約2,900萬，目前約有1,430萬居民受供水問題影響。

一方有難，十方來援。世界華商經貿聯合總會長李志俊率全球六大洲總會與各國會員代表一同募捐購買洗手液，聚集全球華商的愛心，以每人小額捐款2,000台幣方式籌募資金，洽購清潔洗手液。

募款活動訂於2月25日截止，目前各國反應相當熱烈，所得款項由各國收齊後將委由北美洲華商經貿聯合總會總會長鄭秀明代為添購清潔洗手液，並在僑務委員會以及美南新聞集團的協助下分贈德州各界，希望與德州僑台商同胞及德州居民們一起度過難關，獻上來⾃台灣的心意

李志俊表示，華商經貿成員廣布全球，串聯各國分會代表一同發動愛心募捐，獻上來⾃全球僑界的微薄心意，是非常有意義的事，希望大家給予身在災區的居民們加油打氣，攜⼿同心共度難關。也特別感謝美南新聞集團李蔚華創辦人在德州當地奔走協助。世界華商經貿聯合總會現有北美、亞、歐、非、中南美、大洋洲等六個洲際總會暨世界各國分會，是僑委會輔導的海外重要商會組織系統之⼀。