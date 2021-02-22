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急缺人才！國發基金支援今年可望成立半導體、金融學院

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
因應半導體需才孔亟，教育部今年內將會推動國立大學與企業成立半導體學院。本報資料照片
因應半導體需才孔亟，教育部今年內將會推動國立大學與企業成立半導體學院。本報資料照片

國發會委員會今（22）通過「關鍵人才培育及延攬方案」。因應半導體需才孔亟，教育部今年內將會推動國立大學與企業成立半導體學院。國發會推動《外國專業人才延攬及僱用法》修法，政院預訂3月排審，國發會爭取列立法院本會期優先法案。

為吸引香港金融專業人才來台教學，協助培育我國際金融人才，國發會及相關單位也曾討論，在繼半導體學院之後，研議成立金融學院。不過據了解，教育部目前並未啟動。

國發會昨日召開委員會議通過「關鍵人才培育及延攬方案」，期程為2021年至2024年，將善用產、官、學、研間合作機制，朝「培育本土數位人才」、「延攬國際關鍵人才」、「深化雙語能力及國際視野」三大策略主軸推動，充裕國家發展所需關鍵人才，提升台灣競爭力。

最受關注的是為培育本土數位人才，教育部已規畫《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，已被列為立法院本會期優先法案，不只業界有共識、教育部積極推動，國發會人力處長林至美表示，半導體學院有望於今年內成立。

林至美表示，該條例就是突破現有教育框架、現有系所招生員額限制，由企業與國立大學合作成立學院，企業出資必須超過一半，另外一半則由國發基金支援。因為企業出資超過一半，可由企業來主導人才培育。

國發會正推動《外國專業人才延攬及僱用法》修法，完善外國人才來台工作及生活環境，讓台灣所需要的國際人才進得來、留得住；林至美表示，行政院預訂3月排審，若完成審查，國發會積極向行政院爭取成為優先法案，力拼立法院此會期三讀通過。

除了《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，培育本土數位人才還須從教育制度著手。林至美表示，教育部將擴充科學、技術、工程、及數學等（STEM）領域系所每年招生名額、放寬生師比限制、擴增師資及教學能量；並且鼓勵非資通訊系所開設跨領域數位科技微學程。

此外，林至美指出，將強化企業人力資本。將請相關部會精進數位職能基準應用，強化數位人才能力鑑定，利於企業聘僱；並且鼓勵企業自主投入辦理相關數位人員訓練。

教育部 國發會 半導體

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