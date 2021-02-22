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國發會推估數位人才至少缺2.5萬人 且還會愈來愈缺

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

我國數位人才缺口有多大？國發會人力處長林至美今（22）日表示，根據主計處缺工調查進行推估，目前我國專業人才短缺數約4萬人，其中六成四、約2.5萬人是屬資訊科技、科學、統計及工程等領域相關職缺。她並指出，隨著少子化，數位人才缺口會擴大。

科學、技術、工程及數學（STEM）等領域人才常是衡量一國人才素質、國家競爭力之指標。林至美指出，目前我國大專校院就讀STEM領域學生之占比約三成，但因長期少子化趨勢，STEM領域學生人數減少，缺口會愈大，因此必須充實我國本土數位人才，滿足產業發展所需。

她指出，目前我國大專校院就讀學生約120萬人，STEM領域學生占比約31.8%，亦即約僅38萬名學生是學習STEM領域；「如果因應未來數位人才需求，真的是不夠」。

林至美表示，國發會根據主計總處「事業人力僱用狀況調查（空缺概況）」估算，結果顯示近年我國工業與服務專業人才短缺人數持續增加，2020年專業人才短缺已占全體短缺之17.8%，主要為資訊科技、科學、統計及工程等STEM領域相關職缺，其人數為2.5萬人，占全體專業人才短缺之63.5%。

林至美也表示，數位人才需求龐大，但因各產業對「數位人才」需求、所需要技能可能有不同，國發會將邀集專家學者定義何謂「數位人才」，畢竟文化藝術領域的數位能力，跟資通訊業的絕對不一樣。

國發會 少子化 大專

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