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中油：三接施工計畫持續維護藻礁生態

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油回應環保團體三接公投記者會議題。圖╱中油提供
中油回應環保團體三接公投記者會議題。圖╱中油提供

環保團體偕立委今（22）日召開記者會，針對第三座液化天然氣接收站興建計畫問題提出相關訴求，中油表示，建設第三接收站是為配合國家能源政策，責無旁貸；三接施工計畫已經環評審議通過，皆依法取得開發許可，並採取迴避措施，未新增任何填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發；中油會持續依環評承諾執行環境保護對策，持續維護藻礁生態。

中油指出，三接施工計畫針對各方案進行評估，但台北港等案皆無法滿足大潭電廠新增燃氣機組的用氣時程需求，以觀塘工業區作為興建三接場址是最適方案。

環境保護方面，中油表示，將依2018年10月環評通過的承諾事項，對藻礁生態系進行環境維護及生態監測，包括採「迴避替代修正方案」避開藻礁生態敏感區域。

中油強調，三接僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，並未新增任何填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發，不影響藻礁生態，藻礁會被完整保留。工業港採離岸配置，以鏤空棧橋方式與工業區連接，經學術及顧問機構以數值模擬及水工模型試驗確認，不影響沿岸流自然流動，得以繼續供應潮間生態帶所需營養鹽。

此外，中油自2019年起於大潭海岸清理垃圾，以實際行動保護藻礁生態系，顯示工程並未對鄰近生態造成影響。並於2018年11月成立生態保育執行委員會，監督計畫區生態保育措施執行。

中油呼籲，期盼各界給予支持，讓第三接收站早日完成，共同讓營造生態環境永續及經濟發展雙贏。

生態保育 中油 環評

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