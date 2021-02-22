東元獲國際肯定 入選標準普爾2021永續年鑑

電機大廠東元（1504）再度獲得國際永續評比肯定，今（22）日宣布入選國際永續評比機構標準普爾（S&P Global）最新公布的2021永續年鑑(The Sustainability Yearbook)，並獲得全球機電產業年度最佳進步獎。

東元去年就已成功入選2020年道瓊永續指數（DJSI），並在「創新管理」及「環境政策與管理系統」兩個項目獲得滿分，且是去年唯一新入選「機電業」類別的企業。今年東元進一步入選2021標準普爾永續年鑑，意味著永續發展績效在全球同業中排行前15%，其中創新管理、人才培育和職業安全表現等項目表現最佳，尤其創新管理幾近滿分。

東元表示，目前IE3高效率節能馬達的銷售占比超過60%，綠色家電銷售比重也將近60%，可見集團在永續經營的決心。此外，東元已蟬連七年獲得「企業永續報告類—TOP 50報告白金獎」、連續六年獲公司治理評鑑前5%，也是台灣機電業者首家入選DJSI新興市場成份股的企業；近年更積極布局再生能源相關事業，包括投入電動車動力系統、太陽能發電廠、和離岸風電陸域工程等。

董事長邱純枝表示，永續發展和企業價值可以互為循環，友善環境更可以帶給公司正面的經濟利益，從而創造出更友善的ESG環境，也實現「節能、減排、智能、自動」的公司願景。